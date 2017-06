Juventus kan Ajax achterna als ongeslagen winnaar Champions League

In een groep met Sevilla, Olympique Lyon en Dinamo Zagreb en in de knock-outfase tegen achtereenvolgens FC Porto, FC Barcelona en AS Monaco boekte Juventus negen overwinningen en werd drie keer gelijkgespeeld.

Eerder bleven Olympique Marseille (1992/1993), AC Milan (1993/1994), Ajax (1994/1995), Manchester United (1998/1999 én 2007/2008) en FC Barcelona (2005/2006) ongeslagen op weg naar de eindzege in de Champions League, die in 1992 de opvolger was van de Europa Cup I.

Real Madrid was dit seizoen ook lange tijd ongeslagen in de Champions League, maar de 'Koninklijke' verloor uitgerekend de meest recente wedstrijd, de tweede halve finale tegen stadgenoot Atletico in het Vicente Calderon (2-1).

Treble

Juventus jaagt zaterdagavond in het Millennium Stadium bovendien op de eerste 'treble' uit de clubhistorie.

De landstitel en de Coppa Italia zijn al binnen voor de club uit Turijn, di als achtste Europese club ooit de 'treble' kan pakken. Internazionale is nu nog de enige Italiaanse club die dat gepresteerd heeft (seizoen 2009/2010).

Voor Real is dat onhaalbaar. De Madrilenen werden dit seizoen weliswaar landskampioen van Spanje, maar zagen de Copa del Rey naar FC Barcelona gaan. De 'Koninklijke' legde nog nooit beslag op de 'treble'. Onder meer Ajax (in 1971/1972) en PSV (1987/1988) lukte het al wel eens.

Buffon

De kracht van Juventus ligt dit seizoen vooral achterin. In de twaalf Champions League-wedstrijden die Juventus tot nu toe speelde dit seizoen kreeg de 'Oude Dame' slechts drie doelpunten tegen.

Liefst negen duels hield doelman Gianluigi Buffon de tegenstander van scoren. De 39-jarige keeper jaagt op zijn eerste Champions League-beker, nadat hij al twee finales met Juventus verloor (in 2003 tegen AC Milan en in 2015 tegen Barcelona).

Real Madrid zal leunen op zijn sterke aanval. De titelhouder kwam in alle wedstrijden tot scoren en is met 32 goals de meest trefzekere ploeg in deze editie van het miljoenenbal. Een eventuele goal in de finale betekent de 500e treffer van de titelverdediger in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Cristiano Ronaldo begon met slechts twee goals in de groepsfase, maar daar kwamen in de knock-outfase al acht doelpunten bij. Bij Juventus zullen de doelpunten moeten komen van het Argentijnse spitsenduo Gonzalo Higuain (vijf goals tot nu toe) en Paulo Dybala (vier, waarvan drie in de knock-outfase).

Cardiff

Overigens is het Millennium Stadium in Cardiff is het vierde Britse stadion dat de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi huisvest. Eerder waren Wembley (zeven keer), Hampden Park (drie keer) en Old Trafford (één keer) het Britse decor voor een finale van de Europa Cup I/Champions League.

Real Madrid bewaart goede herinneringen aan de hoofdstad van Wales. In 2014 werd de strijd om de Europese Super Cup in het Cardiff City Stadium gewonnen van Sevilla, door twee goals van Ronaldo.

Voor één speler van Real is de locatie zaterdag extra speciaal. Gareth Bale werd geboren in Cardiff en kan de eerste speler worden die in zijn geboorteplaats tot scoren komt in een Europese finale die niet over twee wedstrijden gaat.

Nicolas Anelka (Parijs), Angelo Di Livio (Rome), Alex Stepney (Londen), Miguel Munoz en Enrique Mateos (Madrid) wonnen de Champions League of Europa Cup I eerder in hun woonplaats. Tien spelers verloren de finale in hun geboortestad. Philipp Lahm en Diego Contento waren in 2012 met Bayern München de laatsten.

De finale in het Millennium Stadium begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Duitse arbiter Felix Brych.

Juventus tegen Real Madrid is live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur. Op NUsport.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van de finale te zien.