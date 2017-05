Iniesta twijfelt over contractverlenging bij FC Barcelona

"Ik zeg niet dat ik niet ga verlengen, maar ik ga er wel even goed over nadenken", zei Iniesta maandagavond tegen het Spaanse radiostation Onda Cero.

De 117-voudig international, die in 2002 debuuteerde in de hoofdmacht van Barcelona, benadrukte dat het geen financiële kwestie is. "Het gaat om andere factoren, zoals mijn persoonlijke gevoel en de nieuwe mensen die hier komen. Het besluit moet voor iedereen het beste zijn."

Mocht Iniesta Barcelona daadwerkelijk verlaten dan zal hij naar een club buiten Spanje gaan. "Ik wil namelijk niet tegen Barcelona spelen”, aldus Iniesta, die zich fit genoeg voelt om nog een paar jaar door te gaan. “Als ik geen ernstige blessures oploop dan moet dat lukken."

Valverde

Doordat het contract van Iniesta nog een seizoen doorloopt zal hij volgend seizoen sowieso nog spelen onder de nieuwe trainer Ernesto Valverde, wiens komst maandag officieel bekend werd gemaakt door de club.

Iniesta beseft dat het volgend jaar beter moet onder de coach die overkomt van Athletic Bilbao, nadat in het laatste seizoen van Luis Enrique alleen de Copa del Rey gewonnen werd. "We kunnen niet zeggen dat we een goed seizoen hebben gedraaid, zeker niet bij deze veeleisende club."

Overigens is Iniesta niet de enige steunpilaar van Barcelona van wie het contract in 2018 afloopt. Ook de verbintenis van Lionel Messi loopt nog maar één jaar door, al heeft de club meermaals aangegeven dat de Argentijn zeker zal gaan verlengen.