Vijf dingen die je moet weten over de Champions League-finale

1. Live-uitzending op NUsport en Veronica

2. Finale is herhaling van 1998

De grootmachten uit Italië en Spanje streden al eerder tegen elkaar in de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Negentien jaar geleden won Real in de Arena met 0-1 van Juventus, door een doelpunt van Predrag Mijatovic.

De eindzege van 1998 was de zevende keer dat de Madrilenen de belangrijkste Europese beker veroverden en de eerste in 32 jaar. Voor Clarence Seedorf was het zijn tweede Champions League-eindwinst, na 1995 met Ajax. Hij troefde oud-ploeggenoot Edgar Davids af, die de kleuren van Juventus verdedigde.

De laatste keer dat de huidige kampioenen van Italië en Spanje elkaar troffen in de Champions League, was in de halve finales van 2015. Juventus versloeg Real destijds over twee wedstrijden en ging door naar de finale. Huidig Real-speler Alvaro Morata scoorde in beide wedstrijden voor de club uit Turijn.

3. Duel tussen de twee liefdes van Zidane

Voor Real-trainer Zinedine Zidane is de finale een bijzonder affiche. De Franse legende kwam vijf jaar voor Juventus uit, waarna hij in 2001 naar Madrid vertrok. Hij speelde bijna evenveel duels voor beide clubs, 151 voor Juventus (24 goals) en 155 voor Real (37 goals). Met het geld dat Juventus voor Zidane ontving, trok het diezelfde zomer overigens ene Gianluigi Buffon aan. Zestien jaar later jaagt 'Gigi' op de completering van zijn prijzenkast qua clubtrofeeën, waar alleen de Champions League, de Europese Super Cup en de wereldbeker voor clubteams nog in ontbreken. De 39-jarige doelman gaat nog een seizoen door.

Zidane won als speler van Juventus nooit de 'Cup met de Grote Oren', maar speelde wel mee in de verloren finales van 1997 (tegen Borussia Dortmund) en 1998 (tegen Real Madrid). Als speler van Real won 'Zizou' de Champions League in 2002, toen hij de finale tegen Bayer Leverkussen besliste met een weergaloze volley (2-1).

4. Real jaagt op unieke titelprolongatie

Real jaagt in Cardiff op een primeur, want nooit slaagde een club erin om de Champions League tweemaal op rij te winnen. De laatste ploeg die de belangrijkste Europese clubbeker in opeenvolgende jaren binnen wist te slepen was het AC Milan van Van Basten, Gullit en Rijkaard in 1989 en 1990, toen er nog om de Europa Cup I werd gespeeld.

De laatste club die een poging mocht wagen om de Champions League twee keer in successie te winnen, was Manchester United. De 'Mancunians' wonnen in 2008 en haalden een jaar later weer de finale, die met 2-0 verloren werd van FC Barcelona. De club die het dichtst bij Champions League-prolongatie kwam is trouwens Ajax. Na de winst in 1995 haalde de Amsterdamse club in 1996 de strafschoppenserie tegen Juventus, maar de Italianen waren daarin de sterkste.

5. Juventus wil afrekenen met finaletrauma

Juventus was twee keer de beste club van Europa, in 1985 en 1996. Sinds die laatste zege (op Ajax), haalde de club uit Turijn nog vier keer de eindstrijd van het miljoenenbal, maar al die finales werden verloren. In totaal verloor de 'Oude Dame' zelfs zes finales van de Europa Cup I/Champions League, meer dan welke andere club dan ook.

Het huidige seizoen biedt hoop voor de Italianen. Op weg naar de finale bleef de ploeg van Massimiliano Allegri ongeslagen in de Champions League en incasseerde het in twaalf wedstrijden slechts drie treffers. Mocht de club uit Turijn de 'Cup met de Grote Oren' winnen, dan pakt het de treble dit seizoen, aangezien de Italiaanse landstitel en beker al werden veroverd. Tevens is Juventus dan de zesde ploeg die ongeslagen de Champions League wint. Onder meer Ajax (in het seizoen 1994/1995) deed dat al.

