Janssen niet bang voor nog een mislukt seizoen bij Tottenham Hotspur

"Van mij had het seizoen nog wel wat langer mogen duren. Dan had ik meer gespeeld", begint Janssen zijn verhaal voor de camera van de NOS.

Janssen kwam afgelopen zomer voor ruim twintig miljoen euro over van AZ, maar kon in zijn debuutjaar bij de Spurs geen moment indruk maken. Hij kwam weliswaar tot 27 optredens (in totaal 829 minuten) in de Premier League, maar vond daarin slechts twee keer het net.

"Dit is niet mijn beste seizoen geweest, dat is duidelijk. Maar ik heb wel veel geleerd", zegt Janssen, die met zijn club als tweede eindigde in de Engelse topcompetitie.

"Mijn aandeel daarin was niet groot. Maar ik heb mij wel gewoon ontwikkeld. Zo kan voetbal ook zijn. De laatste jaren is het snel gegaan. Nu minder. Daar moet je als jonge jongen mee om leren gaan."

De 22-jarige Brabander, die zijn opleiding genoot bij Feyenoord en twee jaar geleden nog met Almere City in de Jupiler League actief was, vreest niet voor eenzelfde scenario na de zomer. "Daar ben ik niet zo bang voor. Ik heb genoeg zelfvertrouwen. En de voetballerij kan snel veranderen."

Nederlands elftal

Janssen bereidt zich op dit moment met het Nederlands elftal in Portugal voor op de oefenwedstrijden tegen Marokko en Ivoorkust en het WK-kwalificatieduel met Luxemburg. De linkspoot speelde zaterdag nog zeventig minuten mee in een oefenwedstrijd van Tottenham Hotspur in Hongkong tegen Kitchee SC (4-1 winst).

"Dat is uiteindelijk niet wat ik wil. Ik wil uiteraard in de competitie spelen. Maar goed, elke minuut die ik krijg is mooi meegenomen. Met het oog op Oranje was het ook lekker dat ik veel minuten kreeg. Ik heb geen last van een jetlag dus ik kan woensdag tegen Marokko gewoon spelen."

Janssen heeft geen problemen met de aanstelling van Dick Advocaat als nieuwe bondscoach. De 69-jarige Hagenaar legde vorig jaar nog het assistentschap bij het Nederlands elftal naast zich neer om aan de slag te kunnen als trainer van Fenerbahçe.

"We gaan nu weer lekker met elkaar door. Als hij hier is, gaan we toewerken naar de belangrijke wedstrijden die voor ons nog op het programma staan."