Trainer Spalletti weigert aflopend contract bij AS Roma te verlengen

De 58-jarige Spalletti is bezig aan zijn tweede termijn als coach van Roma. Hij volgde vorig jaar januari de ontslagen Rudi Garcia op en leidde de op dat moment in de middenmoot bivakkerende ploeg naar de knappe derde plaats in de Serie A.

Dit seizoen eindigde Roma zelfs als tweede, waarmee plaatsing voor de groepsfase van de Champions League werd veiliggesteld.

Voorzitter Jim Pallotta betreurt het aanstaande afscheid van Spalletti. "We danken Luciano oprecht voor zijn geweldige werk voor de club'', zegt hij op de website van Roma. "Onder zijn leiding behaalde het team de meeste punten en maakte het de meeste doelpunten in de clubhistorie."

Bij Roma staat de Nederlander Kevin Strootman onder contract. De 27-jarige middenvelder verlengde maandag zijn verbintenis tot de zomer van 2022.

Internazionale

Spalletti was eerder tussen 2005 en 2009 eindverantwoordelijke in Stadio Olimpico. Hij had in het verleden ook Zenit Sint-Petersburg, Udinese, Ancona, Venezia, Sampdoria en Empoli onder zijn hoede.

De kans is groot dat Spalletti na de zomer aan de slag gaat bij Internazionale. De nummer zeven van de Serie A versleet afgelopen seizoen liefst twee trainers. Eerst moest Frank de Boer het veld ruimen, waarna onlangs ook Stefano Pioli op straat werd gezet.

Bekijk alle uitslagen en de eindstand in de Serie A