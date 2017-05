Stam vindt nederlaag na penalty's met Reading 'moeilijk te accepteren'

Reading verloor maandagmiddag in de finale van de play-offs na strafschoppen van Huddersfield Town, nadat na 120 minuten spelen de brilstand nog altijd op het scorebord stond.

"Je wilt het seizoen goed afsluiten. Het was een mooi seizoen, maar zo'n finale moet je winnen", treurde Stam voor de camera van de BBC.

Reading verspeelde in de beslissende penaltyserie een 3-1 voorsprong, waardoor de club niet alleen kon fluiten naar het spelen op het hoogste niveau in Engeland, maar ook nog eens naar zo'n 200 miljoen euro.

Stam weigerde echter met de beschuldigende vinger te wijzen. "Het is moeilijk te accepteren dat je via strafschoppen verliest. Ik heb het als speler ook meegemaakt. Het was de kers op de taart geweest als we hadden gewonnen, maar niemand is hier schuldig aan. Ik ben enorm trots op de ploeg, op wat de jongens hebben gepresteerd en op hoe hard ze hebben gewerkt. Ze verdienden het echt om hier te staan."

Amateurs

Dat Reading op Wembley geen hoge ogen kon gooien, had volgens Stam niets met druk te maken. "Als je zo'n wedstrijd niet wilt spelen, moet je maar bij de amateurs gaan voetballen."

"Je kunt niet tegen je spelers zeggen dat ze moeten spelen zoals ze ook doen in de competitie, want de sfeer is anders. Hopelijk gaan we het volgend seizoen goed doen, maar daar wil ik eerlijk gezegd nog niet aan denken. We moeten hier eerst overheen komen."