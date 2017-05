Jonker wil handhaving met Wolfsburg niet uitgebreid vieren

'Die Wölfe' won maandagavond ook het tweede play-offduel met Eintracht Braunschweig met 1-0.

"We hebben het geflikt", jubelde Jonker tegenover de NRD. "We hebben twee wedstrijden gewonnen, daar kunnen we tevreden mee zijn, en trots. Braunschweig is geen makkelijke tegenstander."

Wolfsburg had de zege in het Eintracht Stadion te danken aan Vieirinha. De Portugese middenvelder schoot de bal halverwege de tweede helft op uiterst fraaie wijze in de bovenhoek.

"De eerste 25 minuten van ons waren niet goed", analyseerde Jonker de return. "Braunschweig kreeg ook twee grote kansen, maar daarna hebben we het samen opgepakt en toen werd duidelijk dat wij voetballend beter zijn."

Vieren

De 54-jarige Amsterdammer vindt het dan ook niet meer dan logisch dat Wolfsburg ook na de zomer op het hoogste niveau in Duitsland te bewonderen is. "Dit was het minimale wat we moesten bereiken. Ik zie geen reden om dit uitgebreid te vieren."

Jonker liet aan Kicker weten dat hij ook na de zomer aan het roer staat bij Wolfsburg, al mag dat geen verrassing heten omdat hij in februari een contract voor anderhalf jaar tekende in de Volkswagen Arena. "Ik ben met Wolfsburg overeengekomen dat ik trainer blijf", zei de Nederlandse oefenmeester.