Jonker verzekert zich met Wolfsburg van langer verblijf in Bundesliga

De Volkswagen-club was ook vorige week voor eigen publiek met 1-0 te sterk voor de nummer drie van de Tweede Bundesliga.

Op vreemde bodem had Wolfsburg, dat aantrad zonder de geblesseerde Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer. het aanvankelijk vrij lastig. De ploeg ontsnapte voor rust tot twee keer toe aan een achterstand.

Na rust nam Wolfsburg het heft echter in handen. Dat leidde kort na het begin van de tweede helft al tot de 0-1 van Vieirinha. De Portugees nam een afgeslagen bal in één keer op de slof.

Rood

Braunschweig had daarna nog weinig in te brengen en beëindigde het duel zelfs nog met tien man. Maximilian Sauer moest er in de slotfase met zijn tweede gele kaart vanaf.

Jonker nam eind februari het stokje over van Valerien Ismaël, die op zijn beurt de taken van Dieter Hecking had overgenomen. Beide coaches werden vanwege teleurstellende resultaten ontslagen.

De 54-jarige Jonker, die op de laatste speeldag rechtstreekse handhaving net misliep, heeft in Wolfsburg ook een contract voor volgend seizoen.