Sneijder plaatst zich met Galatasaray voor Europees voetbal

Galatasaray komt met nog één duel te gaan op 61 punten. Dat zijn er net zoveel als nummer drie Fenerbahçe. Nummer vijf Antalyaspor volgt op zes punten. Besiktas kroonde zich afgelopen weekend al tot kampioen.

Sneijder had in Alanya een basisplaats gekregen van coach Igor Tudor. De Kroaat had geen plaats in de selectie voor Nigel de Jong. De in Rotterdam geboren Garry Mendes Rodrigues viel in de tweede helft in.

De Portugees Bruma opende al na dertien minuten op aangeven van Sneijder de score, waarna Sinan Gümüs de score rap verdubbelde.

Wagner Love verkleinde de achterstand van Alanyaspor halverwege de eerste helft, maar via opnieuw Gümüs kwam Galatasaray snel op 1-3. In de slotfase zorgde Wagner Love er uit een strafschop nog voor dat het 2-3 werd.

Galatasaray kwam dit seizoen niet uit in Europees verband, omdat de club door de UEFA was geschorst voor het schenden van de regels omtrent Financial Fair Play. Die schorsing van één seizoen zit er nu op.

