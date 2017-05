Huddersfield houdt Jaap Stam met Reading uit Premier League

De penaltyserie was nodig omdat beide ploegen in 120 minuten speeltijd niet tot scoren waren gekomen op Wembley.

Voor de winnaar van het beslissingsduel lag niet alleen een ticket voor de Premier League klaar, maar ook een enorme som geld. Puur aan tv-geld kan een ploeg die op het hoogste niveau uitkomt al een slordige 200 miljoen euro bijschrijven.

Stam had Joey van den Berg een basisplaats gegeven, terwijl Roy Beerens genoegen moest nemen met een plek op de reservebank. Danzell Gravenberch zat niet bij de selectie.

Aan de overkant stond Rajiv van La Parra op het veld. De oud-speler van sc Heerenveen maakte als enige Nederlander de 120 minuten vol. Van den Berg, die al vroeg geel kreeg, werd na een uur gewisseld.

Brown

Het duel stond niet bepaald bol van de kansen. De grootste was in de eerste helft voor Isaiah Brown van Huddersfield, maar de voormalig speler van Vitesse kreeg de bal er op een meter van het doel niet in.

Na rust daalde het niveau en kwamen beide ploegen nog amper voor het vijandelijke doel. Omdat ook in de verlenging niet werd gescoord, moesten strafschoppen uitsluitsel geven. Daarin miste de ploeg van Reading twee keer, terwijl de 'Terriers' vanaf elf meter maar één keer faalden.

Voor Huddersfield is de promotie een unicum. De ploeg kwam nog nooit uit in de Premier League. Wel speelde de formatie in een grijs verleden op het hoogste niveau, maar dat was voor de oprichting van de inmiddels lucratieve competitie in 1992.