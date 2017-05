Strootman verlengt contract bij AS Roma tot medio 2022

De oude verbintenis van de 27-jarige middenvelder zou volgend jaar aflopen. Strootman kwam de voorbije twee seizoenen vanwege blessureleed amper in actie, maar was dit seizoen een vaste waarde in het elftal van trainer Luciano Spalletti.

"Deze verlenging is heel belangrijk voor me", zegt Strootman maandag op de website van Roma. "Ik wil hier heel graag iets winnen en daar zal ik alles voor doen."

De Zuid-Hollander kwam afgelopen seizoen tot 45 officiële duels. Hij kwam zondag nog in actie in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, waarbij Roma zich plaatste voor de Champions League. De equipe nam toen ook afscheid van clubicoon Francesco Totti.

PSV

Strootman maakte in 2013 de overstap van PSV naar Italië, maar raakte daarna zwaar geblesseerd aan zijn knie. De middenvelder is de ploeg dankbaar voor het vertrouwen dat hij ervaarde in die periode. "Iedereen stond achter me en ook daarom ben ik erg blij dat nu blijf."

De oud-speler van Sparta Rotterdam en FC Utrecht geldt als de derde aanvoerder van het Nederlands elftal, achter Arjen Robben en Wesley Sneijder.

Strootman heeft een paar dagen vrij en sluit na de oefeninterland woensdag tegen Marokko aan bij Oranje.