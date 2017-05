FC Utrecht wijkt voor eerste Europa League-duel uit naar Waalwijk

De ploeg uit de Domstad wijkt uit naar het stadion van RKC Waalwijk, omdat het eigen onderkomen dan in gebruik is voor het EK vrouwenvoetbal. Mocht FC Utrecht een ronde verder komen, speelt het daarna wel weer in De Galgenwaard.

FC Utrecht heeft voor het onderkomen van RKC gekozen omdat veel andere stadions in de buurt niet beschikbaar zijn. "We hebben alle plussen en minnen tegen elkaar afgewogen en zijn hierop uitgekomen", zei een woordvoerder van de club maandag.

De ploeg van trainer Erik ten Hag verzekerde zich zondag van een ticket voor de Europa League, door de finale van de play-offs tegen AZ via strafschoppen te winnen.

FC Utrecht stroomt in de tweede voorronde in en speelt zijn thuiswedstrijd op 13 of 20 juli. Dat gebeurt op het kunstgras in Waalwijk.