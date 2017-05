Duizenden mensen in centrum Breda voor huldiging NAC

Om 16.00 uur verschenen de spelers en de technische staf op het bordes op de Grote Markt. Daarvoor werden de spelers in het stadhuis toegesproken door burgemeester Paul Depla.

Mocht de Grote Markt te vol raken, dan zal het plein worden afgesloten. Er is plaats voor 6.000 mensen.

Op andere plekken in de stad is de presentatie live te zien op grote schermen. NAC speelde twee seizoenen op het tweede niveau in Nederland, na de degradatie in 2015.

Play-offs

De promotie van NAC kwam enigszins als een verrassing, omdat de ploeg van trainer Stijn Vreven in de Jupiler League teleurstellend als vijfde eindigde.

In de play-off kwam NAC beter voor de dag. Eerst was de club uit Breda te sterk voor FC Volendam, waarna zondag met 1-4 gewonnen werd van NEC, dat degradeert uit de Eredivisie. In Breda was NAC al met 1-0 te sterk voor de Nijmeegse club.