Ajax mogelijk tegen Nice, Basaksehir of Young Boys in voorronde CL

Momenteel maken AEK Athene, Panathinaikos en PAOK Saloniki nog kans op het tweede Champions League-ticket in Griekenland. Zij spelen een minicompetitie.

Door de tweede plaats in de Eredivisie en het verlies in de Europa League-finale moet Ajax evenals in 2015 en 2016 twee voorrondes overleven om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Amsterdammers zijn in de derde ronde, de ronde waarin zij instromen, geplaatst en dus ontlopen ze de sterkste tegenstanders.

De loting voor de derde voorronde is op 14 juli en de wedstrijden worden gespeeld op 25 of 26 juli en op 1 of 2 augustus.

Club Brugge

Als Ajax de derde voorronde overleeft, dan wacht op 15/16 en 22/23 augustus een laatste tweeluik in de voorronde. Ook bij die loting op 4 augustus beschikt Ajax over een beschermde status, waardoor sterke tegenstanders als Sevilla, Dinamo Kiev, Napoli en Liverpool worden ontlopen.

Mogelijke tegenstanders zijn CSKA Moskou, Club Brugge, Viktoria Plzen, Sporting Lissabon en 1899 Hoffenheim, maar enkele van die clubs moeten net als Ajax wel eerste de derde voorronde overleven.

Feyenoord is als landskampioen al zeker van een plek in de groepsfase van de Champions League. Door de mindere prestaties van de Nederlandse clubs in Europa is de kampioen van Nederland volgend jaar ook veroordeeld tot het spelen van voorrondes.

De laatste keer dat een Nederlandse club de voorrondes van het miljoenenbal overleefde was Ajax in 2010. Vorig jaar schakelde de ploeg van Peter Bosz PAOK Saloniki uit, waarna het mis ging tegen FK Rostov.

Mocht Ajax de voorronde van de Champions League opnieuw niet doorkomen, dan gaat de club verder in de Europa League.