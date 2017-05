Totti had het liefst nooit willen stoppen bij AS Roma

Na afloop van die wedstrijd bleven de supporters nog ruim een uur in Stadio Olimpico om hun aanvoerder uit te zwaaien. Totti liep een uitgebreide ereronde en gaf een emotionele speech voor de Curva Sud.

"Ik wilde graag een gedicht of een lied schrijven, maar dat kan ik niet", zei Totti met tranen in zijn ogen. Ook de meeste van zijn medespelers en toeschouwers op de tribune hielden het niet droog.

"Het is voorbij. Het moment waarvan ik hoopte dat het nooit zou komen, is nu aangebroken", sprak Totti. "Ik trek straks voor de laatste keer het shirt van AS Roma uit, al ben ik daar helemaal niet klaar voor. Misschien zal ik dat wel nooit zijn."

Hele carrière

Totti debuteerde in 1993 voor AS Roma en bleef zijn hele carrière bij de club. Hij speelde onder zestien verschillende trainers 786 wedstrijden en maakte daarin 307 doelpunten. Totti pakte eenmaal de landstitel met Roma, won twee keer de Coppa Italia en werd met Italië in 2006 wereldkampioen.

Eerder dit seizoen vertelde Totti dat hij begin deze eeuw bijna naar Real Madrid was vertrokken. Het vooruitzicht om samen te spelen met de Braziliaan Ronaldo sprak hem aan, maar uiteindelijk koos hij ervoor om bij Roma te blijven.

Pas afgelopen donderdag maakte Totti bekend dat de wedstrijd van zondag zijn laatste zou zijn. Hij kondigde aan maandag aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Het is nog niet bekend waar en in welke functie dat is.

Dit seizoen stond de routinier slechts eenmaal in de basis. Zondag mocht hij in de 54e minuut invallen in de gewonnen wedstrijd tegen Genoa, waarmee Roma zich verzekerde van de tweede plaats en een plek in de Champions League volgend seizoen.

De Rossi

Daniele de Rossi, zestien jaar teamgenoot van Totti, liet zijn tranen de vrije loop. "Sommige mensen zijn niet normaal en sommige carrières ook niet", sprak de 33-jarige middenvelder.

"Na zestien jaar zal ik straks een kleedkamer binnengaan waar Totti niet meer op zijn vaste plek zit. Dat wordt zeker niet gemakkelijk."