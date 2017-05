Babel helpt Besiktas aan vijftiende landstitel in clubhistorie

Babel bezorgde Besiktas al na zes minuten een droomstart door de openingstreffer binnen te schieten. Vijf minuten voor rust vergrootte Oguzhan Özyakup de marge naar twee.

Het slotakkoord was in de tweede helft voor Anderson Talisca, die in een tijdsbestek van tien minuten twee keer doel trof: 0-4.

Door de overtuigende zege komt Besiktas op 74 punten en is het niet meer in te halen. Istanbul Basaksehir volgt op vier punten met nog maar een wedstrijd te gaan.

Vijftiende landstitel

Voor Besiktas is het de vijftiende landstitel in de clubhistorie. Deze eeuw mocht de kersverse kampioen zich drie keer eerder de beste club van Turkije noemen: in 2003, 2009 en 2016.

Door het veroveren van de landstitel plaatste Besiktas zich rechtstreeks voor de Champions League. De Turken eindigden dit seizoen als derde in groep B en werden in de Europa League in de kwartfinales uitgeschakeld.

Het Fenerbahçe van trainer Dick Advocaat staat dertien punten achter op Besiktas, terwijl het Galatasaray van Wesley Sneijder zestien punten minder heeft.

