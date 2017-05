Spits Dessers vindt dat NAC verdiend naar Eredivisie gaat

"Dit is ongezien", zei de Belg na afloop tegen FOX Sports. "We hebben het hele seizoen veel kritiek over ons heen gehad. We konden niks, waren niet goed genoeg. Maar dit is het allemaal waard."

De spits zette zijn ploeg in de Goffert al na zeven minuten op voorsprong door een strafschop te benutten. In de tweede helft was de aanvaller nog twee keer trefzeker.

"Ik ben ongelooflijk trots. Het is niet allemaal makkelijk geweest, maar dit is fantastisch. Ik ben ook heel blij voor de fans. Zij verdienen het om in de Eredivisie terug te keren, meer dan wie dan ook. Het feest in Breda is ongetwijfeld nog vele malen gekker dan hier in Nijmegen."

Sporkslede

Rechtsback Fabian Sporkslede was vol lof over Dessers. "We zijn heel blij met hem. Hij was vandaag natuurlijk heel belangrijk. Alles wat hij aanraakte ging erin."

De verdediger erkende dat NAC het in de Jupiler League lang niet altijd heeft laten zien. "We hadden zo onze mindere periodes, maar we wisten dat we de potentie hadden om het in de play-offs te doen. Geweldig dat we zijn gepromoveerd."