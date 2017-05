NAC Breda promoveert ten koste van NEC naar Eredivisie

NEC moest in de return een 1-0 achterstand uit de heenwedstrijd wegwerken, maar kende een desastreuze start in Nijmegen. Cyriel Dessers benutte na zeven minuten een penalty.

Na 37 minuten mocht ook NEC aanleggen vanaf elf meter en zorgde Gregor Breinburg voor de gelijkmaker. Nog geen tien minuten na rust sloeg Dessers echter opnieuw toe, waardoor NEC voor de schier onmogelijke opdracht stond om nog drie keer te scoren.

De ploeg van interim-trainer Ron de Groot slaagde daar niet in. Sterker nog, NAC vergrootte de marge in de laatste twintig minuten nog naar drie via Giovanni Korte en opnieuw Dessers, die een hattrick maakte.

Daardoor degradeerde NEC, dat eind april trainer Peter Hyballa ontsloeg, na twee seizoenenen in de Eredivisie weer naar de Jupiler League. In 2015 wist de club als kampioen nog naar het hoogste niveau te promoveren.

NAC, dat in januari Stijn Vreven aanstelde als opvolger van de ontslagen Marinus Dijkhuizen, speelde in het seizoen 2014/2015 voor het laatst in de Eredivisie. De Brabanders werden toen in de nacompetitie uitgeschakeld door Roda JC.

Videoscheidsrechter

NEC hoopte in de return op een vroeg doelpunt, maar kreeg in de beginfase juist een flinke domper te verwerken. Korte werd vastgehouden in het strafschopgebied, waarna de bal na advies van de videoscheidsrechter op de stip ging. Dessers bezorgde NAC een droomstart door de penalty te benutten.

Na een half uur spelen was de videoscheidsrechter opnieuw van waarde, dit keer in het voordeel van NEC. Verdediger Bart Meijers maakte een overtreding op Taiwo Awoniyi, waarna scheidsrechter Kevin Blom na overleg naar de stip wees. Gregor Breinburg maakte geen fout van elf meter en zorgde voor de gelijkmaker.

Door de 1-1 kwam de hoop in Nijmegen op lijfsbehoud terug, maar Dessers maakte daar vlak na rust al snel een einde aan. De aanvaller werkte binnen in de rebound en bezorgde zijn ploeg weer een uitstekende uitgangspositie.

NEC was zo goed als verslagen en het ging uiteindelijk ook van kwaad tot erger voor de thuisploeg. Korte zorgde twintig minuten voor tijd voor de 1-3 en vier minuten later deed Dessers nog een duit in het zakje door een hattrick te maken: 1-4. NAC was veel te sterk voor NEC en mag zich komend seizoen weer Eredivisionist noemen.