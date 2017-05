Haller zal iedereen missen bij Utrecht na 'ongelooflijk' afscheid tegen AZ

"Ik wilde het allemaal nog spannender maken", grapte de Franse spits, die komende zomer naar Eintracht Frankfurt vertrekt, na afloop in de Galgenwaard tegen FOX Sports. "Gelukkig kan ik op mijn team rekenen. Het is ongelooflijk, maar we hebben het gehaald."

Ondanks de 3-0 nederlaag van FC Utrecht donderdag bij AZ, geloofden Haller en zijn ploeggenoten vanaf het begin in een comeback en daarmee een plek in de voorronde van de Europa League. De Fransman scoorde in de reguliere speeltijd één keer, maar door zijn gemiste strafschop in blessuretijd bleef de beslissende 4-0 uit.

In de verlenging werd niet gescoord, waarna Haller in de strafschoppenserie wel meteen trefzeker was. Namens AZ misten Pantelis Hatzidiakos en Joris van Overeem, waardoor Haller met het bereiken van Europees voetbal afscheid neemt van Utrecht.

"Het team was fantastisch vandaag. Ik ga iedereen in de kleedkamer missen", zei Haller, die uitgebreid geknuffeld werd door de supporters die na afloop het veld bestormden. "Ze gaan me hier missen. En ik hen ook. Dit heeft FC Utrecht verdiend. Ik ben heel blij voor iedereen. Ook voor onze trainer."

Ten Hag

Die trainer, Erik ten Hag, was ook trots op zijn team. "We hebben in Alkmaar toch een flinke klap gekregen, maar desondanks groeide afgelopen dagen het vertrouwen in een goede afloop. Dat het is gelukt maakt mij ontzettend blij", aldus Ten Hag, die in de reguliere competitie als vierde eindigde met Utrecht.

"Het is een mooi seizoen geweest, met de fraaie vierde plaats in de eindrangschikking en nu plaatsing voor Europa."

FC Utrecht stroomt komende zomer in de tweede ronde van de voorrondes van de Europa League in. De ploeg van Ten Hag moet drie rondes overleven voor een plaats in de groepsfase.