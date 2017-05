FC Utrecht pakt Europees ticket na sensationele return tegen AZ

Door treffers van Willem Janssen en Sébastien Haller was het halverwege al 2-0 voor FC Utrecht en in de tweede helft tekende Gyrano Kerk voor de 3-0. Derrick Luckassen was op het moment van de derde goal al van het veld gestuurd, waardoor het er zeer slecht uitzag voor AZ.

In de blessuretijd kon Haller het tweeluik beslissen, maar AZ-doelman Tim Krul keerde de strafschop van de Fransman. De verlenging leverde geen treffers op, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. Door missers van Pantelis Hatzidiakos en Joris van Overeem was het Utrecht dat de comeback compleet maakte.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat FC Utrecht, dat instroomt in de tweede voorronde van de Europa League, zich plaatst voor Europees voetbal. Eerder stelden Feyenoord (Champions League), Ajax (derde voorronde Champions League), Vitesse (Europa League) en PSV (derde voorronde Europa League) een Europees ticket veilig.

Jacht

Door de 3-0 nederlaag van FC Utrecht bij AZ leek het tweeluik al zo goed als beslist, maar daar dachten de Utrechters anders over. De ploeg van trainer Erik ten Hag ging meteen op jacht naar goals en dat leverde binnen twee minuten de eerste kans op. Een lange bal van Ramon Leeuwin werd door Haller bijna binnengekopt.

AZ was gewaarschuwd, maar kon niet voorkomen dat Utrecht snel meer kansen afdwong. Na dertien minuten mocht Zakaria Labyad aanleggen voor een vrije trap vanaf een meter of twintig. De middenvelder raakte de paal, maar in de rebound tikte Janssen wel binnen: 1-0.

De snelle openingstreffer zorgde voor nog meer geloof bij de thuisploeg en binnen het halfuur was het al 2-0. Een voorzet vanaf rechts kwam tot bij Yassin Ayoub. De inzet van de middenvelder werd gesmoord, maar daardoor lag de bal wel voor de voeten van Haller. De Franse spits, die onlangs bij Eintracht Frankfurt tekende, kon eenvoudig binnenschieten (2-0).

Het had in de eerste helft zelfs nog mooier kunnen zijn voor FC Utrecht, dat AZ op alle fronten aftroefde. Tim Krul redde moeizaam op een schot van Labyad en op slag van rust was AZ-doelman ook bij de les bij een schot van Sean Klaiber.

Rode kaart

In de wetenschap dat een doelpunt genoeg was om een verlenging af te dwingen, ging Utrecht na rust verder met aanvallen. Een kopbal van Edson Braafheid ging naast en een schot van de opkomende Mark van der Maarel ging recht op Krul af. Niet veel later voorkwam Ron Vlaar ternauwernood dat Kerk binnentikte.

Voor AZ werd het meer en meer een kwestie van standhouden, zeker nadat de ploeg van trainer John van den Brom met tien man verder moest. Luckassen legde de doorgebroken Kerk neer en kreeg rood.

Voor Utrecht was de rode kaart het startsein om nóg aanvallender te gaan spelen. Nacer Barazite verving verdediger Braafheid en de aanvallende middenvelder was al snel gevaarlijk met een schot voorlangs. Ook Kerk had de derde treffer op zijn schoen. De jonge aanvaller zette Vlaar op het verkeerde been, waarna ook hij voorlangs schoot.

Penalty

De klok tikte weg in het voordeel van AZ, tot acht minuten voor tijd toch de 3-0 viel. Uit een corner kopte Janssen hard op de lat en de rebound was voor Kerk, die simpel scoorde.

Een stormachtige slotfase volgde en in de zesde minuut van de blessureleed had FC Utrecht een uitgelezen mogelijkheid om de sensationele comeback te bekronen.

Na een overtreding van Ridgeciano Haps mocht Haller aanleggen vanaf de strafschopstip, al duurde het even voordat hij schoot. Krul gaf de Fransman een beuk in de hoop hem uit zijn concentratie te halen en dat kwam de doelman op een gele kaart te staan. De psychologische oorlogsvoering van Krul had echter wel zijn uitwerking, want hij keerde de slap ingeschoten penalty.

Strafschoppenserie

Door de misser van Haller ging AZ als morele winnaar de verlenging in. Utrecht drong wel snel weer aan en scoorde ook, maar de goal van Kerk werd afgekeurd vanwege buitenspel. Veel meer wist FC Utrecht niet meer af te dwingen in de verlenging omdat de vermoeidheid toesloeg.

Het tempo van de wedstrijd zakte in de warme Galgenwaard, waar AZ in de 114e minuut eindelijk een schot op doel afleverde. Dabney dos Santos kon doelman David Jensen niet verrassen, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen.

In die strafschoppenserie kon Krul zich ditmaal niet onderscheiden. Hij keerde geen penalty, maar zag Andreas Ludwig wel over schieten. De misser van de Duitser bleef zonder gevolgen voor Utrecht omdat Hatzidiakos (over) en Van Overeem (gestopt door Jensen) al gefaald hadden voor AZ.

Stijn Wuijtens, Vlaar en Fred Friday scoorden wel voor de Alkmaarders. Namens Utrecht maakte Haller ditmaal geen fout vanaf elf meter en ook captain Janssen en Labyad scoorden. De beslissende strafschop was voor Barazite. De invaller bleef koel. Hij schoot de Domstedelingen na vier jaar weer Europa in, waarna uitzinnige Utrecht-fans het veld bestormden in de Galgenwaard.