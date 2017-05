Roda JC blijft in Eredivisie na nipte zege op MVV

De heenwedstrijd in Maastricht van vorige week was in een doelpuntloos gelijkspel geëindigd en dus was de 1-0 overwinning van Roda genoeg om in de Eredivisie te blijven.

Daryl Werker tekende na 26 minuten voor de enige treffer in het Parkstad Limburg Stadion. De verdediger kopte een corner van Adil Auassar binnen. MVV speelde een groot deel van de tweede helft met tien man na een rode kaart voor Nick Kuipers.

Door de nederlaag speelt MVV volgend seizoen opnieuw in de Jupiler League. De laatste keer dat de club uit Maastricht op het hoogste niveau uitkwam, was in het seizoen 1999/2000.

Voor Roda JC, dat vorige week trainer Yannis Anastasiou ontsloeg, wordt dit het derde seizoen op rij in de Eredivisie. De Limburgers promoveerden in 2015 ten koste van NAC naar het hoogste niveau. De ploeg uit Breda speelt later op zondag nog tegen NEC voor een plek in de Eredivisie.

Werker

MVV, dat als zevende eindigde in de reguliere competitie, kende een sterke beginfase in Kerkrade. Na negen minuten kwam Luis Pedro door aan de linkerkant, maar doelman Benjamin van Leer redde goed op zijn schot.

Het was Roda dat vervolgens in de 26e minuut op voorsprong kwam. Werker liep zich vrij en kopte een corner van Auassar via de grond achter doelman Bo Geens.

MVV kreeg een kwartier na rust nog een tegenvaller te verwerken. Kuipers ging op het been van Mikhail Rosheuvel staan en kreeg op advies van de videoscheidsrechter een directe rode kaart van scheidsrechter Ed Janssen.

Met een man minder kwam MVV nog maar sporadisch voor het doel van Roda, maar meer dan speldenprikjes deelden de bezoekers niet uit. Roda was vlak voor tijd nog dicht bij de beslissing via de counter, maar de inzet van Celestin Djim miste kracht.

MVV hoopte in de zeven minuten blessuretijd nog op een gelukje voorin, maar Roda bleef eenvoudig overeind en speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie.