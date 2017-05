Conte vraagt na verloren FA Cup-finale om versterkingen bij Chelsea

"We hebben het dit seizoen geweldig gedaan, maar het is cruciaal om zorgvuldig te evalueren. Iedereen moet begrijpen dat de selectie kwantitatief en kwalitatief een impuls nodig heeft", aldus Conte na afloop tegen de BBC.

Chelsea keek al vroeg tegen een achterstand aan op Wembley door een doelpunt van Alexis Sanchez. Diego Costa zorgde na rust nog wel voor de gelijkmaker, maar Aaron Ramsey bezorgde Arsenal in de slotfase de dertiende FA Cup in de geschiedenis van de club.

Eerder deze maand veroverde Chelsea nog op overtuigende wijze de titel in de Premier League. Nooit eerder wist een Engelse club in een seizoen met 38 wedstrijden dertig duels te winnen.

Analyseren

Conte waarschuwt echter dat het succes in de competitie niet voor te veel euforie moet zorgen. "Dit seizoen was in alle opzichten ongelooflijk. Elke speler heeft heel veel inzet getoond. Maar we moeten wel rustig alles analyseren en kritisch naar de selectie kijken."

De manager denkt niet dat het veiligstellen van de titel ervoor heeft gezorgd dat zijn ploeg minder gemotiveerd was voor de FA Cup-finale. "Mijn spelers hebben alles gegeven in de finale. Onze start was alleen niet goed genoeg en daar hebben we een hoge prijs voor betaald."