Conte spreekt na verlies FA Cup-finale alsnog van geslaagd seizoen met Chelsea

"Natuurlijk heerst er grote teleurstelling na zo’n finale, maar dit soort dingen gebeuren", aldus de Italiaan relativerend tegenover de BBC. “Iedereen weet dat er heel veel druk op ons stond.”

Conte vierde twee weken geleden met Chelsea het zesde kampioenschap uit de clubhistorie na een overwinning op West Bromwich Albion. Bij de manager overheerst nog steeds de trots om die prestatie.

"We hebben een geweldig seizoen gehad met het kampioenschap. Daar ben ik nog steeds blij om. Nu moeten we weer vooruit kijken en opnieuw beginnen, zo simpel is het."

Finale

In de FA Cup-finale kwam Chelsea al vroeg op achterstand door een goal van Alexis Sanchez, maar de ploeg wist in de tweede helft terug te komen. Een rode kaart voor Victor Moses bleek echter de doodsteek. Vlak daarna besliste Aaron Ramsey de wedstrijd.

Conte: "We begonnen veel beter te voetballen in de tweede helft, maar die rode kaart was echt beslissend voor de wedstrijd."

Chelsea en Arsenal sloten het seizoen af met de finale. Beide ploegen treffen elkaar aan het begin van het seizoen 2017-2018 in de strijd om de Community Shield.