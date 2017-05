Wenger: 'Woensdag of donderdag is alles duidelijk over mijn toekomst'

De 67-jarige Wenger staat al sinds 1996 aan het roer bij Arsenal en beschikt in het Emirates Stadium over een aflopend contract. Dit seizoen lag hij bij een groot deel van de fans onder vuur.

"Op dinsdag hebben we een bestuursvergadering en op woensdag of donderdag zal alles duidelijk zijn", belooft Wenger, over wiens toekomst al maanden gespeculeerd wordt.

Eerder deze maand liet de Fransman al weten dat er na de FA Cup-finale een besluit zou worden genomen over zijn toekomst en nu is dus duidelijk dat het woensdag of donderdag is.

Arsenal, dat als vijfde eindigde in de Premier League, wist zich dit seizoen onder Wenger voor het eerst niet te plaatsen voor de Champions League. In het afgelopen decennium pakte de coach bovendien maar weinig prijzen met de Londense club.

FA Cup

Wel won de oud-trainer van AS Monaco tegen Chelsea voor de zevende keer de FA Cup met Arsenal. Wenger vindt dat daar voor nu de nadruk op moet liggen.

"Laten we nu genieten van deze zege en ons niet druk maken over de toekomst. Ik zet me altijd volledig in voor deze club", aldus de manager. "We hebben wat moeilijke momenten gekend, maar nooit opgegeven en dat is waarom ik nu zo trots ben. We hebben het seizoen positief afgesloten."

Volgens Wenger is het tekenend voor zijn ploeg dat Chelsea op Wembley met 2-1 werd verslagen. "Niemand gaf ons een kans in de finale, maar we hebben op de juiste manier geantwoord. Voor het eerst bewaar ik mijn medaille, dus dat betekent dat het een speciale avond is voor me. Verder zullen we wel zien wat er gebeurt."