Cillessen wint bekerfinale met Barcelona, Dortmund pakt DFB Pokal

Bij Barcelona-Alaves (3-1) was het krachtsverschil duidelijk, al moest basisspeler Cillessen na de mooie 1-0 van Lionel Messi wel een treffer incasseren. Theo Hernandez vond met een fraaie vrije trap de verre hoek.

Op slag van rust stelde Barcelona in het stadion van Atletico Madrid echter orde op zaken. Eerst was het Neymar die van dichtbij afrondde en niet veel later vergrootte Paco Alcacer, de vervanger van de geschorste Luis Suarez, op aangeven van Messi de score. Na rust bleven doelpunten uit.

De 28-jarige Cillessen moest het dit seizoen in de Primera Division en de Champions League doen met een reserverol achter eerste doelman Marc-André ter Stegen. De voormalig Ajacied werd in bekerwedstrijden wel opgesteld en mocht zodoende ook aantreden in de finale.

Barcelona, dat dit seizoen de landstitel aan rivaal Real Madrid moest laten en in de Champions League in de halve finale werd uitgeschakeld door Juventus, won de Copa del Rey voor de 29e keer in de clubhistorie.

Ook in de voorgaande twee seizoenen won de ploeg van trainer Luis Enrique de beker. Voor Enrique betekende het duel in Madrid zijn afscheid, want de Spanjaard vertrekt bij Barcelona.

Dortmund

In Duitsland veroverde Dortmund dankzij een 2-1 zege op Frankfurt de vierde DFB Pokal uit de clubgeschiedenis. 'BVB'stond ook de afgelopen drie seizoenen in de finale van de beker, maar toen ging het steeds mis.

De equipe van coach Thomas Tuchel kende nu een uitstekende start tegen de middenmoter uit de Bundesliga. Ousmane Dembele speelde aan de rechterkant zijn man uit, kapte naar binnen en schoot hard raak.

Dortmund verloor het initiatief echter gaandeweg de eerste helft en dat leverde Frankfurt na een halfuur de gelijkmaker op via Ante Rebic. Daarna raakte Haris Seferovic nog de paal.

Aubameyang

Na rust nam Dortmund het heft weer in handen en was de ploeg enkele keren dichtbij de 2-1. Zo belandde een omhaal van Pierre-Emerick Aubameyang via het been van Eintracht-middenvelder Marco Fabian op de lat.

De spits uit Gabon was halverwege de tweede helft wel trefzeker. Hij verschalkte doelman Lukas Hradecky vanaf elf meter met een stiftje, nadat de Finse keeper Christian Pulisic onhandig ten val had gebracht.

Frankfurt perste er nog een alles-of-nietsoffensief uit, maar het was juist Dortmund dat de betere kansen kreeg. Zo raakte Aubameyang uit een counter de buitenkant van de paal.

De zege van Dortmund is ook goed nieuws voor Hertha BSC en Freiburg. Hertha is nu zeker van deelname aan de groepsfase van de Europa League, terwijl Freiburg de voorrondes in gaat.

Paris Saint-Germain

In Frankrijk was de beker voor het derde jaar op rij een prooi voor Paris Saint-Germain. De club van technisch directeur Patrick Kluivert versloeg Angers in de finale met 1-0.

Issa Cissokho zorgde voor het enige doelpunt. De speler van Angers passeerde in de slotminuut zijn eigen doelman. PSG moest dit seizoen de landstitel aan AS Monaco laten..