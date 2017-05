Arsenal verovert FA Cup ten koste van Chelsea voor dertiende keer

Alexis Sanchez zorgde al vroeg voor de 1-0. Nadat Moses van Chelsea in de 68e minuut rood kreeg leek het duel gespeeld, maar Diego Costa maakte gelijk. Niet veel later bracht Aaron Ramsey Arsenal echter alsnog in extase.

De winst op Wembley gaf het seizoen de ploeg van trainer Arsène Wenger nog enige glans. De 'Gunners' liepen door een vijfde plaats in de competitie een Champions League-ticket mis en werden in het miljoenenbal van dit seizoen vroegtijdig uitgeschakeld.

Arsenal won de FA Cup voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis. De formatie van Wenger, die binnen afzienbare tijd met nieuws komt over zijn toekomst, won het belangrijkste Engelse bekertoernooi ook onder meer in 2014 en 2015.

Commotie

Het openingsdoelpunt op Wembley werd al in de vierde minuut gemaakt door Sanchez en dat leidde tot enige commotie. De treffer van de spits werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar de scheidsrechter keurde de goal niet veel later alsnog goed.

De voorsprong was verdiend, want Arsenal had veruit het beste van het spel en was ook het gevaarlijkst. Zo raakte Danny Welbeck voor rust nog de paal.

In de 68e minuut kreeg Chelsea-aanvaller Moses na een schwalbe zijn tweede gele kaart, maar het lukte de ploeg van coach Antonio Conte niet veel later toch om te scoren. Costa vond knap de korte hoek.

Lang kon Chelsea niet van de gelijkmaker genieten, want een paar minuten later kopte Ramsey aan de andere kant raak na een mooie aanval. In het vervolg kregen beide ploegen nog kansen en trok Arsenal de winst over de streep.

Schotland

In de bekerfinale van Schotland was Celtic te sterk voor Aberdeen: 2-1. De winnende treffer werd diep in blessuretijd gemaakt door invaller Tom Rogic.

Celtic, dat 48-voudig Schots landskampioen is, won de beker voor de 37e keer in de clubhistorie. De laatste keer dat de 'Bhoys' de Scottish Cup wonnen was in 2013.