Cillessen aast in bekerfinale op revanche voor valse start bij Barcelona

Cillessen speelde op 10 september zijn eerste wedstrijd voor Barcelona en ook toen was Alaves de tegenstander. De Catalanen verloren destijds verrassend met 2-1, waardoor de dertigvoudig Oranje-international een slecht debuut kende.

"Ik ben dan ook blij dat ik weer tegen Alaves kan spelen", zegt Cillessen op de site van Barcelona. "Volgens mij was ik nog maar anderhalve week speler van Barcelona toen we van ze verloren. Ik wil graag een tweede kans."

Het bekertoernooi is de laatste kans voor Barcelona om het seizoen met een prijs te eindigen. De ploeg van trainer Luis Enrique, die zijn laatste wedstrijd coacht voor de Catalanen, werd vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League en zag Real Madrid vorige week kampioen worden.

Hoewel Barcelona begin dit seizoen verloor van Alaves, verwacht Cillessen nu een heel andere wedstrijd. "Ze spelen nu met veel meer druk, want het is hun eerste finale. Alaves is een goed team, maar wij moeten de wedstrijd met onze ervaring kunnen winnen."

Enrique

Voor trainer Enrique is het zijn laatste wedstrijd als coach van Barcelona. De Spanjaard neemt na drie jaar afscheid van de huidige nummer twee van de Primera Division. Hij sleepte sinds 2014 acht prijzen in de wacht.

"Het zou mooi zijn om mijn periode bij deze club af te sluiten met nóg een prijs", zegt Enrique. "Maar bovenal krijgen we nog een kans om dit seizoen te eindigen met een trofee. We verheugen ons op de mogelijkheid om zo'n belangrijk toernooi te winnen."

De coach kan in zijn laatste wedstrijd geen beroep doen op Luis Suarez en Sergi Roberto. Het duo is geschorst. De bekerfinale tussen Barcelona en Alaves begint zaterdagavond om 21.30 uur en wordt gespeeld in Vicente Calderon.