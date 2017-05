PSV-directeur Gerbrands gaat niet in op voorstel KNVB

De KNVB is sinds het vertrek van Bert van Oostveen op zoek naar een nieuwe topman en klopte aan bij de 59-jarige Fries, die liet weten niet geïnteresseerd te zijn.

Vorige week meldde de KNVB al dat de nieuwe algemeen directeur van buitenaf zal worden aangetrokken. Een selectiecommissie van vier man, waar Gerbrands wel zitting in wilde nemen, moet in de zomer een kandidaat hebben gevonden.

"Ik heb me gecommitteerd aan PSV en iedereen die mij kent, weet dat er bij mij dan geen enkele drang is om überhaupt maar aan iets anders te gaan denken. Ik heb geen moment getwijfeld en vind ook niet dat er een groter belang is dat een andere keuze zou rechtvaardigen", verklaart Gerbrands tegen het Eindhovens Dagblad zijn keuze om bij PSV te blijven.

"Momenteel ben ik alleen bezig met PSV en zet ik me volledig in voor de club. Wel denk en help ik graag mee om een geschikte kandidaat voor de KNVB te vinden."

De Jong

Gijs de Jong, momenteel operationeel directeur bij de KNVB, zou aanvankelijk de in augustus 2016 vertrokken Van Oostveen opvolgen als directeur. Zijn benoeming werd echter opgeschort na kritiek van een meerderheid van de clubs uit de Eredivisie.

Die weerstand ontstond nadat meerdere leden van de raad van commissarissen besloten te stoppen. Door de zoektocht naar een kandidaat van buiten de KNVB lijkt het uitgesloten dat De Jong de nieuwe directeur wordt.

De KNVB zoekt ook drie nieuwe leden voor de raad van commissarissen. Bij de eerstvolgende algemene vergadering moeten besluiten worden genomen over de invulling van de functies. Die bijeenkomst vindt op 3 juli plaats.