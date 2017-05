CL-finale vanwege veiligheid voor het eerst onder gesloten dak

Op zaterdag 3 juni treden Juventus en titelhouder Real Madrid in het Millennium Stadium in Cardiff tegen elkaar aan voor de eindstrijd.

Naar verwachting trekken ruim 170.000 bezoekers naar de Welshe hoofdstad, al dan niet in het bezit van een geldig ticket. Uit vrees voor onder meer een aanval met drones is besloten om het dak dicht te doen tijdens de CL-finale.

Volgens de FAW hebben autoriteiten op deze maatregel aangedrongen. Ook tijdens de twee officiële trainingen van beide finalisten op vrijdag 2 juni zal het dak gesloten zijn.

Elf zeges

Als Real er in de eindstrijd in slaagt de Champions League-zege van vorig seizoen te prolongeren, dan is het de eerste Spaanse club die het prestigieuze toernooi twee keer op rij weet te winnen.

Met elf zeges in de Champions League en diens voorganger Europa Cup I is Real Madrid al recordhouder. Juventus stond achtmaal eerder in de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi, maar won alleen in 1985 en 1996. De zes nederlagen in de finale van 'Juve' zijn een record.

In 1998 stonden de twee grootmachten al tegenover elkaar in de eindstrijd. Real, met Clarence Seedorf op het middenveld, won destijds met 1-0 van Juventus, waar Real-trainer Zinedine Zidane en Edgar Davids meespeelden.

