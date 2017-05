City legt miljoenen neer voor Monaco-middenvelder Bernardo Silva

Beide clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom voor de 22-jarige Portugees, maar volgens diverse Britse media betaalt City omgerekend bijna 50 miljoen euro.

Silva speelde sinds de zomer van 2014 voor Monaco, dat de middenvelder eerst een seizoen huurde van Benfica en een jaar later definitief vastlegde. De Portugees had in het prinsdom nog een contract tot medio 2020. Details over zijn City-contract zijn niet bekend.

Afgelopen seizoen maakte Silva met Monaco internationaal indruk door de halve finales van de Champions League te bereiken. Daarin werd de jonge ploeg uitgeschakeld door Juventus. Daarnaast werd Monaco voor het eerst sinds 2000 weer kampioen van Frankrijk.

Elfvoudig Portugees international Silva speelde in totaal 147 officiële wedstrijden voor Monaco. Daarin scoorde hij 28 keer en was hij goed voor negentien assists. City eindigde dit seizoen als derde in de Premier League.

Tielemans

Monaco speelde woensdag al in op het vertrek van Silva door zich te versterken met Youri Tielemans van Anderlecht. Voor de middenvelder, die tot medio 2022 tekende, werd naar verluidt zo'n 25 miljoen euro betaald.

De 20-jarige Tielemans is daarmee de duurste speler ooit die vanuit de Belgische competitie naar het buitenland vertrekt.

Het oude record stond op naam van Manchester United-middenvelder Marouane Fellaini, die negen jaar geleden voor 20 miljoen euro van Standard Luik naar Everton verkaste.