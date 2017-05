Conte ziet kampioen Chelsea niet als favoriet in FA Cup-finale

De 47-jarige Italiaan denkt dat Arsenal in het voordeel is doordat de formatie van coach Arsène Wenger in de afgelopen weken meer wedstrijden heeft gespeeld waarin iets op het spel stond.

"Ik denk dat we de underdog zijn, omdat we de landstitel hebben gepakt en dat hebben gevierd", zei Conte vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de eindstrijd op Wembley.

"Het was terecht dat we ervan genoten, maar we treffen een ploeg die net plaatsing voor de Champions League is misgelopen en nu de laatste kans heeft om nog iets van het seizoen te maken."

Chelsea verzekerde zich op 12 mei van de landstitel dankzij een 0-1 zege op West Bromwich Albion en speelde daarna nog om des keizers baard tegen Watford (4-3 winst) en Sunderland (5-1 zege). Arsenal streed tot de laatste speeldag om een Champions League-ticket, maar slaagde dus niet in die missie.

Bij de les

Desondanks heeft Conte er vertrouwen in dat de spelers van Chelsea goed voor de dag zullen komen in de FA Cup-finale. De voormalig bondscoach van Italië baseert zich daarbij op eerdere prestaties dit jaar.

"We moeten volledig bij de les zijn, maar ik vertrouw op mijn spelers. Ze hebben het hele seizoen al laten zien dat ze tot grote dingen in staat zijn. Het wordt een zware wedstrijd, maar we zijn er klaar voor."

Conte toonde op de persconferentie ook zijn medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers die maandagnacht vielen bij de aanslag in Manchester. Bij een zelfmoordactie na een concert van Ariana Grande kwamen 22 mensen om en raakten tientallen bezoekers gewond.

"De FA Cup-finale is belangrijk en we willen die prijs winnen, maar ik wil er niet aan voorbijgaan wat er in Manchester is gebeurd. We steunen de families van de slachtoffers", aldus de Chelsea-trainer.

De eindstrijd van de FA Cup tussen Arsenal en Chelsea begint zaterdagavond om 18.30 uur op Wembley. Vorig jaar legde trainer Louis van Gaal met Manchester United beslag op de beker.