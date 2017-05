Mario Been tekent eenjarig contract als trainer bij APOEL Nicosia

Been, die maandag wordt gepresenteerd, was dit seizoen assistent van trainer Dick Advocaat bij Fenerbah├že. Advocaat gaat volgende maand aan de slag als bondscoach van het Nederlands elftal.

"Het lijkt me geweldig om weer als hoofdcoach aan de slag te gaan", zegt Been op de site van zijn management Wasserman. "APOEL is een club die altijd Europees voetbal speelt en in de Europese toernooien regelmatig ook behoorlijk succesvol was."

APOEL, waar de Nederlanders Boy Waterman en Lorenzo Ebecilio onder contract staan, pakte in de laatste vijf seizoenen telkens de Cypriotische de landstitel. Daarnaast kwam de club in de voorbije drie jaar uit in de Champions League.

Op Cyprus begint Been aan zijn vijfde klus als hoofdtrainer. Eerder stond hij aan het roer bij Excelsior, NEC, Feyenoord en KRC Genk. Ook was hij assistent-bondscoach van Trinidad en Tobago.