Sampaoli verlaat Sevilla om bondscoach Argentinië te worden

"Sevilla en de Argentijnse bond AFA hebben een principe-akkoord bereikt over de overgang van Jorge Sampaoli", schrijft de Spaanse club op zijn website. "Deze voorlopige overeenkomst wordt opgesteld in afwachting van de relevante documenten die door beide partijen voor 1 juni moeten worden ondertekend."

De Argentijnse bond betaalt een niet nader genoemd bedrag om Sampaoli over te nemen. Hij is de opvolger van de in april ontslagen Edgardo Bauza. Al eerder had bondsvoorzitter Claudio Tapia gemeld dat Sampaoli "de enige kandidaat" was om Bauza op te volgen.

Sampaoli krijgt de taak om Argentinië naar het WK 2018 in Rusland te loodsen. Met nog vier duels te spelen staat de verliezend WK-finalist van 2014 op de vijfde plek in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule. Alleen de eerste vier landen plaatsen zich rechtstreeks, de nummer vijf speelt een play-off tegen het beste land van Oceanië.

Chili

Sampaoli was tussen 2012 en 2016 succesvol als bondscoach van Chili. In 2015 leidde hij het buurland van Argentinië voor het eerst in de historie naar de eindzege in de Copa America.

Afgelopen zomer trad Sampaoli in dienst van Sevilla, zijn eerste club in Europa. In de Primera Division eindigde de club achter Real Madrid, FC Barcelona en Atletico Madrid op de vierde plek.

Argentinië speelt in juni vriendschappelijk tegen Brazilië en Singapore. Op 31 augustus hervat het team van sterspeler Lionel Messi de WK-kwalificatie met een uitwedstrijd tegen Uruguay.