Asensio: 'Tennisser Nadal adviseerde Real Madrid om mij te halen'

"Dat verhaal klopt", zegt Asensio (21). "Nadal heeft met Florentino Perez gebeld om te zeggen dat de club mij niet moest laten lopen."

Nadal is een fervent supporter van 'De Koninklijke' en net als Asensio afkomstig van Mallorca. In 2014 verruilde Asensio Real Mallorca voor de Spaanse topclub.

Op het eiland had Asensio als kind al een bijzondere ontmoeting met Real-preses Perez, geïnitieerd door zijn moeder Marijke Willemsen.

"We wandelden met de familie door de haven toen we de boot van Perez zagen liggen. Mijn moeder herkende hem en riep hem bij ons zodat we een foto konden maken. Ze vertelde hem toen dat ik ooit een speler van Real Madrid zou worden", vertelt Asensio.

"Het is een mooi toeval dat haar woorden later uitgekomen zijn", vindt de tweevoudig international van Spanje. "Perez vertelde me dat hij zich deze anekdote nog kon herinneren."

Van Basten

Asensio werd door zijn moeder vernoemd naar Marco van Basten. "Mijn vader mocht de naam van het eerste kind bedenken en mijn moeder die van het tweede kind."

Van jong af aan was Asensio met sport bezig. "Zoalng ik me kan herinneren speelde ik met een voetbal, maar ik deed ook aan andere sporten. Mijn ouders hebben me daarnaast altijd gestimuleerd om school serieus te nemen."

Dat hij nu onder trainer Zinedine Zidane bij Real Madrid speelt, is een jongensdroom voor Asensio. "Ik ben alijd fan geweest van Real Madrid, ik weet niet precies waarom, maar ik heb ze altijd bewonderd."

"Zidane was mijn idool, ik had een poster van hem in mijn slaapkamer. Ik ben er trots op dat hij nu mijn coach is, ik kan enorm veel van hem leren."

In 2011 overleed de Nederlandse moeder van Asensio. "Dat was een erg zwaar moment. We zijn als familie altijd erg close geweest. Mijn vader, broer en ik moesten met zijn drieën verder. We hebben veel steun aan elkaar gehad en nog steeds erg close met elkaar. Ik draag altijd mijn doelpunten op aan mijn moeder."

Asensio speelt op zaterdag 3 juni met Real Madrid in de finale van de Champions League. Daarin neemt de Spaanse kampioen het op tegen Juventus.