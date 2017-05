Stevens baalt van ongeregeldheden tijdens Limburgse derby

Wegens ongeregeldheden in het stadion bleven de spelers tijdens de pauze liefst drie kwartier binnen. Arbiter Pol van Boekel besloot pas toen de rust was wedergekeerd om aan de tweede helft te beginnen.

"Een klein aantal mensen zorgden voor zaken die niet hoort op het voetbalveld", oordeelde Stevens tegenover FOX Sports.

"Dat is jammer. Dat de fans van Roda JC reageerden is ook niet goed, maar dat was wel begrijpelijk", vond de 63-jarige adviseur. "Dit soort zaken horen niet thuis in het voetbal."

"Ik vind dat de scheidsrechter het goed heeft aangepakt door langer te wachten totdat het rustig was."

Bier

Na afloop van het promotie/degradatieduel werd Stevens met bier bekogeld door een supporter van MVV.

"Die man vond het leuk om bier over ons heen te gooien. Hij maakte ook nog bepaalde gebaren, waarvan ik denk: dat hoort ook niet. Ongelooflijk hoe bepaalde mensen kunnen reageren bij een voetbalwedstrijd", verbaasde Stevens zich.

Wedstrijd

Het duel zelf kende nauwelijks voetballende hoogtepunten. Desondanks was Stevens niet ontevreden.

"De organisatie in het veld was goed, we hadden alleen moeten scoren. Maar als je een klein beetje pech hebt, dan scoort MVV ook", zei Stevens.

"Er waren aan beide kanten kansen. Wij kregen uitgespeelde kansen, de mogelijkheden van MVV ontstonden na fouten van ons", zag Stevens. "MVV had twee of drie goede mogelijkheden, wij vijf of zes."

Stevens werd maandag aangesteld als adviseur van interim-trainers Rick Plum, René Trost en Robert-Jan Zoetmulder.

"Ik ben twee dagen met de groep bezig geweest. Ik heb wat advies en raad gegeven aan de trainers en de ploeg. Het is moeilijk voor de jongens om dat zo snel op een goede manier om te zetten naar prestaties in het veld."

Zondag om 14.30 uur treffen Roda JC en MVV elkaar opnieuw, ditmaal in Kerkrade. De winnaar van de tweestrijd speelt komend seizoen in de Eredivisie.