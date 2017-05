Bosz voorziet 'enorme uitdaging' om Ajax-selectie intact te houden

"Deze groep heeft enorme potentie en kan de komende jaren doorgroeien bij Ajax. Dat zou ideaal zijn, maar we weten ook dat het in het moderne voetbal niet zo werkt", aldus Bosz, die donderdag met zijn spelers terugkeerde in Nederland na de verloren Europa League-finale tegen Manchester United (2-0).

Mede door het succes van Ajax in Europa wordt een aantal spelers in verband gebracht met clubs uit buitenlandse topcompetities. Vooral de namen van captain Davy Klaassen, spits Kasper Dolberg en verdediger Davinson Sanchez worden genoemd.

"Het liefst houd ik iedereen binnenboord", zegt Bosz. "Ik vind dat de directie een geweldige job heeft verricht door deze selectie bij elkaar te brengen. Nu wordt het een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat Ajax er volgend jaar minimaal weer zo goed voor staat."

Bosz zelf denkt in ieder geval niet aan een vertrek. "Ik heb hier een driejarig contract en zie het zo'n vaart niet lopen. Bij eerdere clubs had ik altijd clausules ingebouwd in mijn contract, maar die heb ik nu niet. Nee, de grootste zorg is om de deze talentvolle en hechte groep bij elkaar te houden."

Champions League

Los van eventuele mutaties verwacht Bosz wel dat Ajax komende zomer beter voor de dag zal komen in de voorronde van de Champions League dan het vorig jaar deed. Toen overleefden de Amsterdammers ternauwernood een tweeluik met PAOK Saloniki, waarna de ploeg er hard afging tegen FK Rostov.

Ook dit jaar moet Ajax twee voorrondes overleven om voor het eerst sinds 2014 een plek in het hoofdtoernooi van het miljoenenbal af te dwingen. "Ik denk dat we meer kans maken om het te halen", zegt Bosz. "Vorig jaar was ik net begonnen, nu kennen de jongens mij en mijn manier van spelen."

"Bovendien hebben de spelers de ervaring van een Europa League-finale. Dat nemen ze mee richting volgend seizoen. Ze zeggen weleens: om een finale te kunnen winnen moet je er eerst één gespeeld hebben. Die les hebben we nu gehad."