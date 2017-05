Totti (40) bevestigt dat hij na bijna 25 jaar afzwaait bij AS Roma

Er werd de laatste weken in Italië volop gespeculeerd over een afscheid van Totti, maar de 40-jarige clubicoon hield zich op de vlakte. Nu schept hij duidelijkheid met een statement op Twitter.

"Roma-Genoa, zondag 28 mei 2017, is de laatste dag waarop ik het shirt van Roma draag. Ik kan niet vertellen hoeveel de kleuren van de club voor mij betekend hebben en dat ook altijd zullen blijven doen", schrijft Totti.

"Mijn liefde voor voetbal zal nooit verdwijnen. Het is mijn passie. Ik kan me niet voorstellen dat ik me ooit ergens anders mee bezig houd."

Totti is in het bericht mysterieus over zijn nabije toekomst. Roma-directeur Monchi liet onlangs weten dat de clubicoon aan de slag gaat als bestuurslid, maar Totti meldt daar zelf niets over. "Vanaf maandag ben ik klaar om er weer voor te gaan. Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging", is het enige dat hij kwijt wil.

Carrière

Totti speelde sinds zijn debuut in 1993 zijn hele carrière bij AS Roma en werd in 2001 met de club landskampioen. Acht keer eindigde de aanvallende middenvelder op de tweede plek in de Italiaanse competitie.

AS Roma won de Coppa Italia in het tijdperk-Totti tweemaal en verloor de eindstrijd zes keer.

Totti verzamelde 58 caps voor Italië en beëindigde zijn interlandcarrière al na het door Italië gewonnen WK in 2006. Op dat toernooi had Totti in alle zeven duels een basisplaats.

Dit seizoen startte Totti slechts eenmaal in de basis, zestien keer kwam hij als invaller in het veld. De routinier was goed voor twee doelpunten.