119-voudig international Rooney ontbreekt opnieuw in Engelse selectie

Rooney, die woensdag met United ten koste van Ajax de Europa League won, werd tijdens de vorige interlands in maart ook al buiten de selectie gelaten, al kampte de 119-voudig international toen wel met een lichte knieblessure.

In Engeland houden de verhalen in de media over een einde van de interlandloopbaan van de 31-jarige Rooney aan. Twee maanden geleden drukte Southgate die geruchten nog de kop in.

Voormalig Everton-speler Rooney debuteerde op 12 februari 2003 voor Engeland in het met 1-3 verloren oefenduel met Australië. Zijn tot dusver laatste interland dateert van 11 november vorig jaar, toen hij als aanvoerder de hele wedstrijd speelde in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland (3-0 zege).

Bij United is Rooney onder trainer José Mourinho zijn basisplaats kwijt. In de Europa League-finale tegen Ajax kwam de aanvaller woensdag in de slotminuten als invaller binnen de lijnen.

Debutant

De 25-koppige Engelse selectie voor de komende interlands telt één debutant. Verdediger Kieran Trippier van Tottenham Hotspur is voor de eerste keer opgeroepen voor zijn lands. Ben Gibson van Middlesbrough werd al wel een keer geselecteerd, maar wacht nog op zijn debuut.

Engeland neemt het op zaterdag 10 juni in Glasgow op tegen Schotland in de kwalificatiereeks voor het WK van 2018. Drie dagen later volgt de vriendschappelijke ontmoeting in en tegen Frankrijk.

De selectie van Engeland: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Ryan Bertrand (Southampton), Jack Butland (Stoke City), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Aaron Cresswell (West Ham United), Jermain Defoe (Sunderland), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Fraser Forster (Southampton), Ben Gibson (Middlesbrough), Joe Hart (Torino), Tom Heaton (Burnley), Phil Jones (Manchester United), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Jake Livermore (West Bromwich Albion), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Jamie Vardy (Leicester City), Kyle Walker (Tottenham Hotspur).