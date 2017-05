'Strateeg Mourinho legde zwakke plekken piepjong Ajax genadeloos bloot'

"Theatraal bleef José Mourinho zitten na achttien minuten, met de armen demonstratief over elkaar geslagen, zittend in de dug-out van de Friends Arena. Vreugdeloos, zoals de wedstrijd zelf", schrijft het AD.

"De teleurstellende, oerlelijke finale had zojuist precies het openingsdoelpunt gekregen dat het verdiende: een schot van Paul Pogba, carambolerend tegen het onderlijf van Davinson Sanchez, met een traag boogje door het midden van de goal zeilend, buiten bereik van keeper André Onana: 0-1. Lulliger verzin je het haast niet."

De Telegraaf roemt de eerdere prestaties van Ajax dit seizoen. "Zo dichtbij, zo dapper in Stockholm en een jaar lang zoveel moois getoond op de Europese velden. Maar niet beloond met de kolossale trofee van de Europa League. De Ajax-spelers keken met pijn in het hart toe hoe Manchester United aan de haal ging met wéér een hoofdprijs."

"Dat het een eindstrijd was vol emoties begreep iedereen. Misschien dat de grote lading de Amsterdammers in de openingsfase wel degelijk heeft dwars gezeten. Spanning speelde een rol bij het gros van de jeugdige Ajacieden. Wat wil je, zes man jonger dan 21 jaar in een Europese finale."

Strateeg uit Setubal

"Ajax wilde een mooie, meeslepende finale voetballen", schrijft de Volkskrant. "Maar de Amsterdamse lust tot aanvalsspel strandde woensdag op de mannelijke afweer van Manchester United. De Engelsen, met Daley Blind als uitstekende centrale verdediger, waren simpelweg beter in vrijwel alle facetten van het spel en daarbij zeldzaam efficiënt."

"Het werd nooit écht een wedstrijd in de Zweedse hoofdstad", cocludeert het Amsterdamse Parool. "Daarvoor was het verschil tussen de twee finalisten te groot. Ajax, het jongste elftal ooit in een Europese eindstrijd, verloor van doorgewinterde profs uit de Premier League, maar vooral van hun coach, de sluwe vos José Mourinho."

"De strateeg uit Setubal had Ajax goed geanalyseerd en legde de zwakke plekken genadeloos bloot. Manchester United zette het middenveld van Ajax vast en liet de opbouw bij de Amsterdammers verzorgen door Davinson Sanchez. De meest bewierrookte Ajacied van dit seizoen viel in die rol hard door de mand."

Buitenland

In Engeland zelf ligt de nadruk in de berichtgeving op de terroristische aanslag die de stad Manchester maandag opschrikte.

"Manchester United deed wat het moest doen in Stockholm en bracht de lach terug op wat gezichten", meldt Manchester Evening News. "Over de finale van de Europa League hing een schaduw van de aanslag in de Manchester Arena."

"Het kan niet gemakkelijk zijn geweest voor United, maar ze deden hun werk professioneel en indrukwekkend. Als dit de eerste stap was voor het herstelproces van de stad, dan deed United zijn deel voor Manchester."

"Mourinho heeft de gewoonte om te winnen", schrijft het Italiaanse Gazzetta dello Sport. "Na het eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag in Manchester werd het voor de rode helft van de stad een vrolijke avond. Al was er begrijpelijk geen groot verlangen om de prijs uitbundig te vieren."

Het Spaanse Marca ziet een groot contrast in de speelwijzes van Ajax en United. "De ploegen speelden totaal tegenovergesteld van elkaar. United wachtte af en sloot de defensie, gesteund door hun fysieke superioriteit en ervaring."

"Daar tegenover het jongste elftal ooit in een Europese finale met een sterke overtuiging en een blind geloof in eigen stijl: de bal het werk laten doen. Ajax kwam op die manier tot de finale en er was geen reden om iets anders te bieden op het beslissende moment. Het probleem voor het Nederlandse team was dat United de aanvallende deugden tot in de perfectie wist in te dammen."

Pogba

"Hoewel het team van coach Peter Bosz veel balbezit had, miste het in offensief gebied de ideeën", analyseert het Duitse Kicker. "Te veel ging door het centrum en te weinig over de flanken. De enige manier waarop Ajax gevaarlijk werd, was met afstandsschoten. De 'Red Devils' verdedigden hun voorsprong zonder al te veel moeite."

France Football legt de focus op de Franse doelpuntenmaker Paul Pogba. "Ajax was na de 2-0 nooit in staat om terug te keren in de wedstrijd, het was uitkijken naar het laatste fluitsignaal."

"Pogba kon zijn geluk niet op. De Fransman won met de Europa League de grootste trofee in zijn jonge carrière. En dat na een seizoen zonder veel glans voor de duurste speler in de geschiedenis met een transfersom van 105 miljoen euro."