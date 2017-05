Mourinho na zege op Ajax: 'Dichters winnen weinig prijzen in het voetbal'

Dat gebeurde met een speelwijze die kenmerkend is voor Mourinho. Achterin werd nauwelijks iets weggegeven en United haalde zelf wel rendement uit de paar kansen die het afdwong.

De manager maalde niet om zijn negatieve spelopvatting. "Als je dominant bent in de lucht, moet je gewoon lange ballen spelen", zegt Mourinho op de website van de club.

"In het voetbal heb je veel dichters. Maar dichters winnen niet veel prijzen", aldus Mourinho over de aanvallende en frivole speelwijze van Ajax. "We wisten dat we beter zijn dan Ajax en hebben hun zwakheden blootgelegd."

Champions League

Dankzij de Europa League-winst heeft United een startbewijs verdiend voor de groepsfase van de Champions League voor komend seizoen. Dat lukte niet via de competitie, waar de ploeg genoegen moest nemen met een zesde plaats.

"We hebben ons op de juiste manier voor de Champions League geplaatst. Voor mij is dat door kampioen te worden of de Europa League te winnen", vindt Mourinho.

"We waren niet sterk genoeg om de Premier League te winnen, maar wel om de Europa League te pakken."

Volledig verdiend

United won eerder al driemaal de Champions League of diens voorganger Europa Cup I en wist ook eenmaal beslag te leggen op de inmiddels verdwenen Europa Cup II.

"We hebben nu alle prijzen in de wereld van het voetbal", beseft Mourinho. "De overwinning op Ajax was volledig verdiend. We hebben er hard voor gevochten. Ik was blij om alle spelers, inclusief de geblesseerde spelers op krukken, met de beker te zien."

Eerder dit seizoen won Manchester United het Community Shield en de League Cup. "Het was een zwaar seizoen met liefst 64 wedstrijden. Ik dank iedereen bij de club voor zijn bijdrage aan het succes."

Vakantie

De 54-jarige coach is naar eigen zeggen aan vakantie toe. "Als we straks geland zijn in Manchester, pak ik de auto naar Londen en vlieg ik naar Portugal. Ik geef nu even helemaal niks om voetbal."

"Vanaf nu heb ik vakantie, ik ga ook niet naar de komende duels van de nationale ploegen kijken. Ik ben zelfzuchtig, ik kan het even niet opbrengen. Genoeg is genoeg. De laatste maanden zijn erg zwaar geweest."

Voor het eerst in zijn lange carrière eindigde Mourinho niet in de top drie van de nationale competitie. "Maar we hebben drie prijzen gewonnen en ons voor de Champions League geplaatst. Ik ben erg blij na het moeilijkste seizoen in mijn loopbaan als manager."

Mourinho hoopt dat hij komend seizoen de beschikking krijgt over een sterkere selectie. "Ed Woodward (technisch directeur, red.) heeft mijn lijstje. Hij weet al twee maanden welke spelers ik wil hebben. Het is nu aan hem en de clubeigenaren. Ik wens hen veel succes, want voor mij is het tijd om even afstand te nemen."