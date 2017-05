Younes gaat ondanks verloren finale met trots gevoel naar Duits elftal

"Ik ben de laatste die nu gaat zeggen dat alles slecht was. We hebben niet goed gespeeld, dat weet ik. Om United te verslaan moesten we top zijn en dat waren we niet. Maar op het hele Europa League-avontuur ben ik trots. Als je zover komt, heb je veel dingen goed gedaan", aldus Younes.

Met de nederlaag in Stockholm eindigde voor de 23-jarige Younes zijn tweede seizoen bij Ajax. De buitenspeler heeft nu even rust, waarna hij de eerste Eredivisiespeler ooit kan worden die speeltijd krijgt bij het Duitse elftal.

"Ik ga naar huis, naar mijn familie. Nadenken over wat goed en slecht was dit seizoen en dan meld ik me met een trots gevoel bij Duitsland. Ik verheug me op alles."

Dankbaar

Vorig jaar werd Younes al opgeroepen voor de olympische ploeg van Duitsland, die zilver pakte in Rio de Janeiro. Toen liet Ajax hem echter niet afreizen vanwege de belangrijke wedstrijden van de club in de voorronde van de Champions League.

Nu heeft Ajax er geen problemen mee dat Younes pas later zal aansluiten in de voorbereiding. De Confederations Cup in Rusland begint op 17 juni en de finale is op 2 juli. Op 25 of 26 juli speelt Ajax zijn eerste duel in de voorronde van de Champions League.

"Iedereen bij Ajax is blij dat dat ik bij de selectie zit. En ik ben op mijn beurt iedereen binnen Ajax dankbaar. Ik speel al twee jaar met heel veel plezier in Amsterdam en dit is een prachtig gevolg."

Transfer

De Confederations Cup lijkt voor Younes, die nog maar een seizoen onder contract staat in de Arena, een mooi podium om een transfer af te dwingen, maar zo denkt de aanvaller er zelf niet over.

"Ik heb het ongelooflijk naar mijn zin bij Ajax en reken erop dat ik ook volgend jaar in Amsterdam speel. Nee, ik hoef niet weg."

De eerste wedstrijd van Duitsland op de Confedarations Cup is op 19 juni tegen Australië. De andere tegenstanders in groep B zijn Chili en Kameroen. Duitsland is een van de favorieten voor de titel, al besloot bondscoach Joachim Löw veel belangrijke internationals niet op te roepen vanwege hun overvolle agenda.