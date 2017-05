De Ligt beseft nog niet dat hij als 17-jarige Europese finale heeft gespeeld

"Ik denk dat ik me prima staande heb gehouden. Dat is mooi, maar ik besef het nog niet helemaal", aldus De Ligt na afloop in de Friends Arena in Stockholm.

"Misschien komt dat besef over een paar dagen, als ik vakantie heb. Maar dat zal misschien nog wel even duren omdat ik ook in de voorselectie van het Nederlands elftal zit. Het is even afwachten wat er nu gaat gebeuren."

Met zijn 17 jaar en 285 dagen mag De Ligt zich de jongste speler ooit noemen in een Europese finale. Vooraf wist hij dat hij dat record ging pakken. "Natuurlijk, daar ontkom ik niet aan. Ik las het overal. Het is een mooie statistiek en het gebeurt ook niet zomaar, maar omdat we de finale verloren hebben hecht ik er niet zoveel waarde aan. Een finale wil je winnen."

Talent

Ondanks de nederlaag tegen United kon de verdediger bij vlagen genieten van de eindstrijd.

"Ik vond het mooi om bijvoorbeeld tegen iemand als Marcus Rashford te spelen. Hij is jong, maar erg snel, technisch vaardig en hij heeft een goed schot. Leuk om me met zo’n talent te kunnen meten en het is een bevestiging dat ik op de goede weg ben. Maar nogmaals, ik had hier willen winnen."

Achteraf bezien zat een stunt tegen United er simpelweg niet in voor Ajax, vindt De Ligt. "We hebben in de hele wedstrijd misschien maar één kans gecreëerd. Dat is te weinig. United kreeg er een stuk of drie, vier en daarvan maken ze er twee. Dat is gewoon goed."

"Tot een paar minuten voor tijd had ik overigens nog wel de hoop dat we het konden halen. Als de 2-1 was gevallen, hadden we misschien nog wat kunnen forceren, maar dat zat er gewoon niet in. We waren te slordig om aanspraak te mogen maken op de beker en Manchester klapte er vol op. Daar voetbalden we simpelweg niet onderuit."