Emotionele Klaassen stelt dat het er niet inzat voor Ajax tegen United

"Het zat er vandaag niet in", zei Klaassen met tranen in zijn ogen voor de camera van RTL7.

"Ik denk dat wij beter kunnen dan wat we de afgelopen negentig minuten hebben laten zien. Zij liepen de hele tijd af te wachten en schoten elke bal naar voren. Ze hebben twee mazzeltjes gemaakt. Dat was het verschil tussen beide ploegen vanavond."

Klaassen beaamde dat Ajax stroef aan de wedstrijd begon. "Ik was niet nerveus, maar het liep in het begin inderdaad niet lekker. Na ongeveer tien minuten kwamen we wat meer in balbezit. Zij gingen twintig meter van hun eigen doel rustig op ons wachten. Dan wordt het een moeilijk verhaal als je geen topdag hebt."

Klote

Hoewel beide ploegen er niet in slaagden om echt grote kansen te creëren, kwam United wel twee keer tot scoren. Eerst was het Paul Pogba die in de achttiende minuut de score opende, waarna Henrikh Mkhitaryan drie minuten na rust de eindstand op 2-0 bepaalde.

"Als je kijkt naar het aantal mogelijkheden dat beide teams hebben gecreëerd, dan zaten daar weinig echt honderd procent kansen tussen. We probeerden er wel doorheen te spelen, maar zij liepen naarmate de wedstrijd vorderde steeds verder achteruit. Zij wisten precies wat wij van plan waren."

Klaassen had geen zin om vragen over zijn toekomst te beantwoorden. "Dit is klote natuurlijk. Aan een mogelijk vertrek wil ik sowieso nog niet denken. Dat zou raar zijn. Ik heb net de finale verloren en dan krijg ik zulke vragen. Ik vind dat jammer."