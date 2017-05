Ajax verliest Europa League-finale van Manchester United

Ondanks meer balbezit bleek Ajax in de Friends Arena niet bij machte de ‘Red Devils’, met Daley Blind in de basis en Timothy Fosu-Mensah negentig minuten op de bank, pijn te doen.

Na zeventien minuten kwam United via een van richting veranderd schot van Paul Pogba op voorsprong. Kort na rust zette Henrikh Mkhitaryan de 2-0 eindstand al op het scorebord.

Door de verloren finale loopt Ajax directe plaatsing voor de Champions League mis. De Amsterdammers beginnen in juli in de voorrondes van het miljoenenbal, terwijl Feyenoord als landskampioen zeker is van een plek in het hoofdtoernooi.

Voor Manchester United, dat nu ook mag beginnen in de groepsfase van de Champions League, is de Europa League de vijfde Europese beker, na een Europa Cup I (1968), twee Champions Leagues (1999 en 2008) en een Europa Cup II (1991).

Bij Ajax blijft de teller staan op zes: drie Europa Cups I (1971, 1972 en 1973), een Champions League (1995), een Europa Cup II (1987), een UEFA Cup (1992).

Nerveus

In de eerste Europese finale van Ajax in 21 jaar begon de ploeg van trainer Peter Bosz nerveus. De Amsterdammers konden de bal niet in de ploeg houden, al leverde dat niet direct grote kansen op voor United. Na tien minuten werden de Engelsen pas gevaarlijk via een harde voorzet van Juan Mata, maar Marouane Fellaini kreeg zijn hoofd niet tegen de bal.

Net toen Ajax via een schot van Bertrand Traoré ook het eerste gevaar had gesticht, was het raak voor United. Na een ingooi vanaf rechts combineerde de equipe van manager José Mourinho tot bij Pogba, die net buiten het strafschopgebied kon uithalen. Het schot van de Fransman leek houdbaar, maar werd aangeraakt door Sanchez waardoor doelman André Onana kansloos was (1-0).

De openingsgoal zorgde ervoor dat United de bal nog meer aan Ajax liet. De Amsterdamse club was echter niet bij machte om dat om te zetten in kansen. Het fysiek sterkere United zat er kort op, maar pakte niet door. Ajax kwam niet verder dan een voorzet van Riedewald, die aan iedereen en alles voorbij ging.

Ook op andere momenten werd spits Kasper Dolberg niet bereikt en Traoré wist alleen met een individuele voor enig gevaar te zorgen. De huurling van Chelsea kwam een eind, maar werd op het laatste moment van de bal gezet waardoor Ajax met een 1-0 achtstand de rust in ging.

Corner

Het geringe aantal mogelijkheden bood Ajax weinig perspectief voor de tweede helft. Bovendien werd het na rust al snel 2-0 uit een corner van United. De hoekschop van Juan Mata kwam via het hoofd van Chris Smalling bij Mkhitaryan, die Joël Veltman van zich afhield en knap binnenwerkte: 2-0.

De tweede goal van de Engelsen deed Ajax beseffen dat het moeilijk ging worden. In de hoop de wedstrijd te doen kantelen besloot Bosz Dolberg na een uur spelen naar de kant te halen. Vleugelspits David Neres verving de Deen en de beweeglijkere Traoré schoof door naar de spitspositie.

Ondertussen loerde United alleen nog maar op de counter, al moest Onana nog wel in actie komen bij een kopbal van Fellaini. Twintig minuten voor tijd kreeg Ajax pas weer een aardige mogelijkheid. Hakim Ziyech mocht vanaf een meter of achttien aanleggen voor een vrije trap, maar zijn poging eindigde in de muur.

In de slotfase waren er nog afstandsschoten van Matthijs de Ligt en Sanchez, maar ook die konden United-doelman Sergio Romero niet verontrusten. Zonder het spel te willen maken bleef United overeind en voorkwam zo dat Ajax voor het eerst deze eeuw een Europese beker pakte.