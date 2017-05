Ajax start met Onana en Traoré in Europa League-finale tegen United

Er was wat onduidelijkheid over de inzetbaarheid van de Kameroense doelman en de aanvaller uit Burkina Faso, nadat voormalig Ajax-speler Keje Molenaar woensdagochtend zei dat het tweetal niet fit was. Ajax meldde echter dat er weinig aan de hand was en Traoré en Onana staan dus ook aan de aftrap.

Ajax mist in de eindstrijd in Zweden alleen de al langer geblesseerde Daley Sinkgraven en de geschorste Nick Viergever. Jaïro Riedewald begint zoals verwacht als linksback en de andere verdedigers in de ploeg van trainer Peter Bosz zijn Joël Veltman, Davinson Sanchez en Matthijs de Ligt.

Op het middenveld kiest Bosz zoals gewoonlijk voor captain Davy Klaassen, Hakim Ziyech en Lasse Schöne. Traoré begint rechts voorin en Kasper Dolberg en Amin Younes completeren de aanval.

Nouri

Het basiselftal van Ajax is met gemiddeld 22 jaar 282 dagen de jongste ploeg ooit in een Europese finale. Matthijs de Ligt, 17 jaar en 285 dagen oud, is bovendien de jongste speler ooit in een eindstrijd. Dat record was in handen van de Italiaan Alberto Malusci, die 17 jaar en 313 dagen oud was toen hij met Fiorentina tegen Juventus speelde in de UEFA Cup-finale van 1990.

De zeven wisselspelers van Ajax zijn David Neres, Justin Kluivert, Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Heiko Westermann, Kenny Tete en tweede doelman Diederik Boer.

Van de oorspronkelijke selectie van twintig spelers zijn Abelhak Nouri en derde keeper Norbert Alblas op het laatste moment afgevallen omdat er maar achttien namen op het wedstrijdformulier mogen staan.

Blind

Bij United is er een basisplaats voor Daley Blind. De oud-Ajacied staat centraal achterin, bij afwezigheid van de geschorste Eric Bailly. Antonio Valencia, Chris Smalling en Matteo Darmian zijn de andere verdedigers in de ploeg van trainer José Mourinho.

Op doel staat voormalig AZ-doelman Sergio Romero, die in de Europa League de voorkeur krijgt boven David De Gea.

Zoals bekend moet Mourinho het in de finale stellen zonder de al langer geblesseerde Zlatan Ibrahimovic. De 19-jarige Marcus Rashford is de spits van United in Stockholm.

Zes bekers

De finale in de Friends Arena begint woensdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van de Sloveense arbiter Damir Skomina. Voor Ajax is het de eerste Europese eindstrijd sinds de verloren Champions League-finale in 1996 tegen Juventus.

Een jaar eerder won Ajax wel de Champions League en daarmee de tot dusver laatste van zes Europese bekers: vier keer de Champions League/Europa Cup I, een keer de Europa Cup II en een keer de UEFA Cup.

United won driemaal de Champions League/Europa Cup I en een keer de Europa Cup II. Tegen Ajax willen de 'Red Devils' dus hun vijfde Europese beker pakken.

De winnaar van de finale tussen Ajax en Untied is zeker van een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. Bovendien gaat de Europa League-winnaar op 8 augustus in Skopje tegen de winnaar van de Champions League strijden om de Europese Supercup.

Tegenstander wordt Juventus of Real Madrid. Ajax won de Europese Supercup al twee keer: in 1973 en in 1995.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sanchez, De Ligt, Riedewald; Schöne, Klaassen, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes.

Opstelling Manchester United: Romero; Valencia, Smalling, Blind, Darmian; Fellaini, Herrera, Mkhitaryan, Pogba, Mata; Rashford.