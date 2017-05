Van der Sar: 'Geen zorgen over inzetbaarheid Onana'

De NOS en ook Keje Molenaar, lid van de ledenraad van de Amsterdamse club, meldden woensdagochtend dat de keeper uit Kameroen niet fit is en het daardoor onzeker zou zijn of Onana aan de aftrap kan verschijnen.

Van der Sar drukte die geruchten enkele uren later op het podium bij de fanzone van Ajax in Stockholm de kop in.

"Er gaan veel nepberichten de wereld in, via social media. Ik kan één ding vertellen: over André hoeven jullie je geen zorgen te maken", zei het directielid van de hoofdstedelingen tegen de aanwezige supporters.

Molenaar riep op Radio 1 tevens dat ook Bertrand Traoré niet honderd procent is. Over de toestand van de aanvaller uit Burkina Faso liet Van der Sar niets los.

Onzin

Tegenover NUsport deed een woordvoerder van Ajax de berichten over Onana en Traoré aan het einde van de ochtend al af als "onzin". "Wij hebben ook geen idee hoe Keje hierbij komt. De spelers zijn net opgestaan en gaan nu aan het ontbijt", luidde de verklaring.

Onana ontwikkelde zich in de afgelopen maanden tot één van de belangrijkste krachten bij Ajax. De pas 21-jarige Afrikaan begon het seizoen nog als tweede keeper, maar won na het vertrek van Jasper Cillessen naar FC Barcelona de concurrentiestrijd met de van Newcastle United overgekomen Tim Krul en is sindsdien de onbetwiste nummer één onder de lat bij de vicekampioen van de Eredivisie.

Diederik Boer zit in de Friends Arena als tweede doelman op de bank bij Ajax, dat ook derde sluitpost Norbert Alblas in de selectie heeft opgenomen.

De finale begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Sloveen Damir Skomina. Ajax is officieel de thuisspelende ploeg en speelt in het nieuwe thuistenue.