Chelsea schrapt rondrit door Londen vanwege aanslag Manchester

"Gezien de recente tragische gebeurtenis vinden we het ongepast om op zondag een kampioensparade te organiseren", meldt Chelsea op zijn website.

Op zaterdag speelt Chelsea op Wembley in de finale van de FA Cup tegen stadgenoot Arsenal.

Eerder op woensdag werd het dreigingsniveau in Groot-Brittannië opgeschaald naar alarmerend, het hoogste niveau.

Maandag werd een aanslag gepleegd bij een concert van de Amerikaanse zangeres Ariane Grande in de Manchester Arena. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven en raakten tientallen personen gewond, waaronder veel kinderen.

Rouwbanden

"Gezien het hogere dreigingsniveau dat afgegeven is door de overheid hebben we een zorgvuldig afweging moeten maken. We geloven dat dit het beste besluit is voor iedereen", meldt Chelsea. "We zijn er zeker van dat onze fans deze maatregel begrijpen."

Het besluit is genomen in samenspraak met de politie.

Arsenal maakte bekend dat ze bij winst van de FA Cup ook geen kampioensparade zullen organiseren. De FA Cup-finale zou op grote schermen te zien zijn in het Emirates-stadion van de club, maar ook dat gaat niet door vanwege het verhoogde dreigingsniveau in Groot-Brittannië.

Tijdens de FA Cup-finale zullen de spelers van Chelsea en Arsenal rouwbanden dragen uit medeleven voor de slachtoffers. De wedstrijd begint zaterdag om 18.30 uur.