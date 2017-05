Koeman gaat uit van drukke transferzomer bij Everton

"Ik zal altijd in de buurt van mijn mobiele telefoon blijven", zegt Koeman op de website van zijn club. "Als we iets moeten discussiëren of ik moet plotseling een vlucht pakken, dan ben ik beschikbaar."

In het eerste seizoen onder Koeman wist Everton de zevende plaats in de Premier League te bemachtigen. De Iraanse miljardair Farhad Moshiri, die sinds februari 2016 bijna vijftig procent van de aandelen van Everton in bezit heeft, wil met de club hogerop en is bereid om flink te investeren.

Koeman (54) spreekt de wens uit om zijn selectie vooral in offensief opzicht te versterken. "Het is een doel om spelers aan te trekken die onze productiviteit verbeteren. Ik verwacht dat we dit kunnen realiseren voor de start van komend seizoen. Als we in de zomer goede zaken kunnen doen, dan zal ons team komend seizoen erg sterk zijn."

Vakantie

Daar zal de manager mogelijk wel een deel van zijn vakantie voor moeten opofferen. "Aan de ene kant hoop ik tijdens mijn vakantie te kunnen relaxen. Aan de andere kant is het tegenwoordig als manager heel anders dan het vroeger voor mij als speler was. We willen goede transferzaken doen."

"Ik heb de vakantie nodig, want het was een lang en zwaar seizoen in de Premier League. Maar ik ben er inmiddels wel aan gewend dat je als trainer tijdens je vakantie al met je gedachten bij het nieuwe seizoen bent", aldus Koeman.

