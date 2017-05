Allardyce vertrekt na vijf maanden bij Crystal Palace en gaat met pensioen

In december van vorig jaar tekende Allardyce als opvolger van de ontslagen Alan Pardew nog een contract voor tweeënhalf jaar op Selhurst Park.

"Ik heb niet meer de ambitie om ergens anders aan de slag te gaan. Ik wil van het leven gaan genieten nu ik nog relatief jong ben en in staat ben om de dingen te doen die ik wil doen", meldt Allardyce in een statement.

"Ik wil reizen en meer tijd met mijn familie en kleinkinderen doorbrengen zonder de enorme druk die het trainerschap met zich meebrengt."

Allardyce verbond zich aan Crystal Palace drie maanden nadat hij slechts 67 dagen en één interland bondscoach van Engeland was geweest. De ervaren trainer raakte in opspraak door een onthullende reportage van The Daily Telegraph over corruptie en fraude in het Engelse topvoetbal.

Veertiende plaats

Onder leiding van Allardyce handhaafde Crystal Palace zich afgelopen seizoen in de Premier League. De club van verdediger Patrick van Aanholt eindigde op de veertiende plaats met 41 punten uit 38 wedstrijden.

"Dit is het juiste moment om te stoppen. Ik wil gewoon genieten van de dingen die niet mogelijk zijn als je continu bezig bent met het managen van een voetbalclub, laat staan een Premier League-club", aldus Allardyce.

Eerder was 'Big Sam' in de Premier League trainer van Newcastle United, Sunderland, West Ham United, Bolton Wanderers en Blackburn Rovers.