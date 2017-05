Klaassen kan weinig met uitspraak Mourinho over voordeel Ajax

"Ik vind het lastig om te zeggen wie de favoriet is. Ik kan Ajax en United moeilijk vergelijken omdat het ploegen uit verschillende competities zijn", aldus Klaassen dinsdagavond op de persconferentie van de Amsterdamse club in Stockholm, waar woensdag de finale wordt gespeeld.

De laatste wedstrijd van Ajax is al anderhalve week geleden, toen de Eredivisie werd afgesloten met een 1-3 overwinning bij Willem II. "En dat terwijl wij drie wedstrijden hebben in die twaalf dagen", beklaagde Mourinho zich twee weken geleden.

Klaassen zegt dat het hem allemaal weinig uitmaakt. "Ik ben niet bezig met wie favoriet is. De favoriet begint niet met een 1-0 voorsprong, dus wat heb je eraan. We zullen morgen zien wat het wordt."

De 24-jarige captain benadrukte wel het belang van de finale voor Ajax, maar ook voor hem persoonlijk. "Het is heel speciaal om dit met mijn club mee te maken. Misschien gaan we wel winnen. Het is niet te beschrijven, al voelt het door de verschrikkelijke aanslag in Manchester wel anders allemaal."

Schöne

Behalve Klaassen schoof Lasse Schöne aan bij de persconferentie. Ook hij stond stil bij de aanslag bij het concert van Ariana Grande in de Manchester Arena, waarbij 22 mensen omkwamen.

"Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Mijn vrouw en kind waren twee weken geleden nog bij een optreden van Ariana Grande in Amsterdam. Het komt heel dichtbij. We leven mee met de familie van de slachtoffers."

De 30-jarige Deen denkt wel dat Ajax de aanslag woensdag deels achter zich kan laten. "We moeten professioneel zijn en focussen op de finale. We willen winnen."

De finale tussen Ajax en United begint woensdag om 20.45 uur in de Friends Arena en staat onder leiding van de Sloveense arbiter Damir Skomina.